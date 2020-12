Santos zeigt sein Herz für Kinder

Nico Santos hat viele Facetten. So ist der 27-Jährige nicht nur als Sänger und Songwriter erfolgreich, sondern derzeit auch als Coach bei „The Voice of Germany“ zu sehen. Zudem hat er ein „Herz für Kinder“. Als Auftakt der Zusammenarbeit hat er mit seinem Online-Benefizkonzert „Nico Santos live für die SOS-Kinderdörfer“ Spenden für notleidende Kinder weltweit gesammelt. Zu sehen gab es den halbstündigen Akustik-Gig auf Youtube.

„Ich hatte eine unglaublich schöne Kindheit und wenn ich mir was wünschen kann, das für andere ist, dann ist es, dass sie eine wunderschöne Kindheit haben sollen“, erzählt ein leger gekleideter Santos. Mit seiner Aktion möchte er etwas zurückgeben. Das gemütlich eingerichtete Studio ist mit Lichterketten feierlich illuminiert, was eine heimelige Wohnzimmer-Atmosphäre kreiert. Los geht es mit dem melancholischen Ohrwurm „Play with Fire“. Begleitet von seiner dreiköpfigen Band singt Santos über eine toxische Beziehung. Seine außergewöhnliche Stimme, die sanft wie Seide klingt und gleichzeitig eine rauchige Note hat, unterstreicht die Dramatik des Lieds in der Akustikversion auf besondere Weise.

Trauerfall künstlerisch verarbeitet

Viel Gefühl verleiht Santos seiner Single „Safe“. Hinter der schönen Ballade „Walk in your Shoes“ steckt eine tragische Geschichte. Santos, auf Mallorca aufgewachsen, hat mit dem Song den Tod seines besten Freundes aus der Jugend verarbeitet. Für dieses Stück verlassen seine Musiker die Bühne und der Sänger begleitet sich selbst am Keyboard.

Aus dem Dancesong „Like I love you“, wird eine Akustikversion mit rockigen Riffs. Santos wirkt bei „Rooftop“ so lässig, als präsentiere er den Gute Laune-Hit bei einer Party im Süden statt mitten im Corona-Winter. Für das poppige „Better“, eigentlich ein Duett mit Sängerin Lena, fordert er das Publikum auf, mitzusingen. Mit einem fröhlichen „Danke sehr“ verabschiedet er sich. Noch ein letztes Lächeln und die kurzweilige Online-Show ist vorbei. So musikalisch kann Helfen sein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020