Sara Danius muss gehen

Scheidet vorzeitig aus der Schwedischen Akademie aus: Sara Danius. © dpa

Die erste Frau an der Spitze des Vergabekomitees des Literaturnobelpreises verlässt endgültig die Schwedische Akademie. Man habe entschieden, den Vorsitz von Sara Danius vorzeitig zu beenden, teilte die Akademie gestern mit. Beide Seiten hätten eine angemessene Übereinkunft getroffen, womit die 56-Jährige offiziell ihren Posten in der Akademie verlasse.

Danius selbst erklärte in einer E-Mail an die Zeitung „Dagens Nyheter“, sie habe angeboten, als Vorsitzende in die Akademie zurückzukehren. Dies sei jedoch abgelehnt worden. „Ich habe mich deshalb entschlossen, die Akademie auch als passives Mitglied zu verlassen“, wurde Danius zitiert. Nach Angaben der Zeitung erhält sie 2,1 Millionen Kronen (rund 200 000 Euro) von der Akademie. Danius hatte ihre Arbeit als Ständige Sekretärin des Gremiums im Zuge des Belästigungs- und Korruptionsskandals bei der Akademie im April vergangenen Jahres niedergelegt. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019