Satirischer Biss steht neben meinungsstarkem Ernst

„Es gibt Menschen, die sagen, es gibt keine Meinungsfreiheit – öffentlich“, so weist Ingmar Stadelmann auf einen gewissen Widerspruch hin, der einem derart geäußerten Vorwurf innewohnt. Er selbst scheut sich erfreulicherweise nicht, offen und freiherzig zu sprechen in seinem neuen Programm „Fressefreiheit – Ein Meinungsstresstest“, mit dem der Comedian im gut besuchten Mannheimer Schatzkistl gastiert.

Der Humorist, Radio- und TV-Moderator, der neben anderen Preisen auch 2013 den 1. Mannheimer Comedy Cup gewann, bietet hier ein zwischen satirisch-kritischem Biss, humoristischer Chuzpe und meinungsstarker Ernsthaftigkeit gekonnt ausbalanciertes Bühnenspiel. Stadelmann ist dabei immer wieder sehr witzig und lässt zugleich – wie eigentlich jeder gute Komiker – eine zutiefst humanistische Haltung aufblitzen. „Das Problem sind Leute, die Ängste instrumentalisieren“, merkt er an, um bald mit dem Publikum über persönliche Phobien zu reden – und gemeinsam zu lachen.

Er benennt die seinigen („Flugangst“ und „Finanzamt“) und tauscht sie so neugierig wie schlagfertig etwa mit einer Zuschauerin aus, die davon berichtet, wie sie ihre Höhenangst entdeckte – nämlich nachdem sie auf einen Baum geklettert war und nach vier Stunden per Leiter gerettet werden musste. Stadelmann liefert eine launige kleine Berlin-Lektion über die besondere Herzlichkeit der Hauptstadt (wehe dem Touristen, der versucht, mit einem 50-Euro-Schein eine Busfahrkarte zu kaufen!).

Argumente für Europa

Er nimmt politische Akteure wie Jens Spahn („erst 38, den haben wir noch 30 Jahren an der Backe“) oder Horst Seehofer („Wie eine Disney-Prinzessin – er lebt in seiner eigenen Welt“) in den Blick und räsoniert über „unser Heiligtum“: Autos und Autobahn („Die Amis haben ihre Waffen, wir haben die linke Spur“). In der Zugabe sammelt er „Pro-Argumente für Europa“ aus den Reihen der Besucher. „70 Jahre Frieden“, sagt einer. Mit einem geflüsterten „Gute Nacht“ entlässt Stadelmann hiernach sein Publikum in den Abend.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019