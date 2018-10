Saueressig spielt im Capitol

Der Heidelberger Songschreiber und Sänger Peter Saueressig alias „Balsamico“ spielt mit seiner Band am Freitag, 12. Oktober um 20 Uhr im Capitol in Mannheim. Im Casino präsentiert er sein neues Album „Balsamico Music.“ Darin hat er scheinbar gegensätzliche Einflüsse zu einem eigenen Klang verarbeitet – von Popsongs im Stil der 1960er über groovigen Rock bis hin zu überraschenden Wechseln ins Klassik- oder Jazzfach. Produziert hat das Album der britische Musiker und Komponist Peter Antony, der auch an den Keyboards zu hören ist.

Beide waren als Solisten des kabarettistischen Gesangsensembles Heidelberger HardChor schon öfter im Capitol zu Gast. Ebenfalls mit von der Partie ist HardChor-Dirigent Bernhard Bentgens am Bass. Karten unter 0621/33 67 333 oder www.capitol-mannheim.de tog

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.10.2018