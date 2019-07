Saxofonist Bill Evans zeigt Weltklasse in Edenkoben

Er ist älter geworden, gewiss. Über dem Stirnband, auf das er offenbar nicht verzichten mag, ist der Haarschopf längst nicht mehr so üppig, eine beginnende Glatze schimmert durch. Aber sonst ist Bill Evans immer noch eine sportlich schlanke Erscheinung, wirkt fast so jugendlich wie in seinen wirklich jungen Jahren, als er um 1980 den großen Miles Davis bei dessen Rückkehr auf die Jazzszene

...