Saxofonist Fabian Schöne: Schwäche für starke Rhythmen

Wie und warum wird jemand zum Jazzmusiker? Bei Fabian Schöne, 1987 in Flensburg geboren, war eine Schul-Big-Band der Auslöser: Sie spielte zur Einschulung im Gymnasium auf, und davon war der Zehnjährige so beeindruckt, dass er „unbedingt mitspielen“ wollte. Also begann er Altsaxofon zu lernen; sein erstes und bis heute sein Hauptinstrument.

Den Anstoß, darauf auch wie im Jazz üblich zu

...