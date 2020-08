Saxofonist Stefan Karl Schmid ist ein Seismograf der Seele

Sein Tenorsaxofon klingt so ganz anders, als es heutzutage üblich ist: verträumt, bedächtig, in sich gekehrt. Keine Spur von röhrenden Exzessen und rasenden Tempoläufen. Stefan Karl Schmid meidet diese Klischees. Er brilliert in seinen Soli viel eher durch die formale Gestaltungskraft seiner Tonfolgen. So hat er zu einem völlig eigenen Personalstil gefunden, der sein neues Album „Pyjama“ zu

...