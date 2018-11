Scharfe Blicke auch auf feinste Details

In sechs Büchern hat Wolf Spitzer, Speyerer Bildhauer und einstiger Meisterschüler von Fritz Wotruba in Wien, wichtige Stationen seines bisherigen künstlerischen Wirkens auf eindrucksvolle Weise zusammengefasst. Die Publikationen geben in Wort und Bild Auskunft über biografische Daten und Teilbereiche eines Lebenswerkes, das in dieser Kunstrichtung seinesgleichen sucht. Vorgesehen ist, die 80 bis 100 Seiten umfassenden und im Format 30 mal 30 Zentimeter gebundenen Werke der Öffentlichkeit im Rahmen einer noch zu planenden Veranstaltung vorzustellen. Bisher sind sie noch nicht im Verkauf.

Der Blick vorab ergibt: In Verbindung mit der faszinierenden Bildersammlung mehrerer Fotografen ermöglichen fundierte Texte von Kunsthistorikern und weiteren Autoren Rückblicke auf aufsehenerregende Ausstellungen des europaweit geschätzten Künstlers. Eine Ausnahme bildet der Band „Bronzebänder – Figuren“, der Werke zusammenfasst, die sich in ständigen Sammlungen befinden oder in öffentlichen Räumen zu sehen sind. Zwei weitere, das Lebenswerk abschließende Bände mit den Arbeitstiteln „Großplastiken“ und „Abstrakte Köpfe“ befinden sich in der Planungsphase.

Verbindungen hergestellt

Analog zu den auf historischen Themen beruhenden Ausstellungen der Vergangenheit sind die Buchinhalte atmosphärisch enorm verdichtet. Einen großen Anteil daran hat der Mannheimer Fotograf Siegfried Herrmann, der die Werke in einer außergewöhnlichen Qualität gestaltete und sich mit seinem Ideenreichtum, Können und Einfühlungsvermögen in die jeweilige Thematik als Experte par excellence erwiesen hat. Auf seine Herangehensweise angesprochen, erklärte Herrmann am Beispiel „Köpfe der Reformation“, ihm sei es wichtig gewesen, Verbindungen der Objekte zueinander mit der Kamera wiederzugeben. Wobei Nahaufnahmen es dem Betrachter ermöglichen, selbst feinste Details der Bronzearbeiten zu erkennen.

Was sich dem Leser in den sechs Bänden Seite für Seite offenbart, ist auch unverrückbarer Beweis dafür, dass Spitzer im Bestreben um optimale Ergebnisse vor der Fertigung eines Kunstwerkes Personen der Zeitgeschichte eingehend studiert und mit Hilfe von Literatur und Bildmaterial tief in ihre Psyche eindringt.

„Totentanz“ beschreibt drei identische Ausstellungen mit Schwerpunkt auf die letzte Werkschau in der Krypta des Kaiser- und Mariendomes Speyer (2008). Zuvor war sie als „Dance Macabre“ in Chartres (1998) sowie unter dem Titel „Taniec Smierci“ 1999 in Breslau zu sehen. Im Ensemble aus 22 Bronzeköpfen, sieben figürlichen Silhouetten und der eine Grenze zwischen Leben und Tod symbolisierenden Skulptur „Wand“ sind Spielarten des Todes allgegenwärtig.

La nuit des pauvres: (Nacht der Armen) war von Mai bis Juni 2014 mit außergewöhnlichen Exponaten und einer nicht alltäglichen Themenstellung in der Städtischen Galerie Speyer zu sehen. Im Dialog zweier Generationen und Kunstrichtungen wurden Werke des Malers und Schriftstellers Carl Philipp Spitzer und seines Sohnes Wolf Spitzer gezeigt. Auf der Suche nach der Wesenhaftigkeit des Menschen und perfekt in Szene gesetzt, korrespondierten die Zeichnungen des Vaters mit den Bronzeköpfen des Sohnes.

„Passion Christi“ ist eine Publikation, die besonders unter die Haut geht. Das Werk erinnert an die Ausstellung in der Krypta des Kaiser- und Mariendomes Speyer (Februar bis April 2015). In der großartigen Kulisse der Unterkirche mit ihrer spirituell-meditativen Aura fügten sich acht Werkgruppen zu einem in die Gegenwart gespiegelten Passionszyklus zusammen. Das nach den Stationen der Ausstellung gegliederte Buch zeigt in verschiedenen Konstellationen den Leidensweg Christi.

„Hommage an das Judentum“ beschreibt Spitzers gleichnamige Ausstellung im Frank Loebschen Haus in Landau (2015). Integriert in die dortige Dauerausstellung „Juden in Landau – Vom Mittelalter bis zum Holocaust“, wurde Spitzers Anliegen, eigene Werke in einen Dialog mit den Arbeiten der Dauerausstellung zu setzen, als hervorragend gemeisterte Herausforderung empfunden.

„Köpfe der Reformation“ ruft die im Mai/Juni 2017 in der Städtischen Galerie Speyer durchgeführte Ausstellung in Erinnerung. In der Reminiszenz an einen wichtigen Abschnitt der Zeitgeschichte haben Martin Luther, Philipp Melanchthon, Johannes Calvin, weitere Unterstützer und Gegner in Form von bronzenen Köpfen, Büsten und Begleittexten eine Renaissance erfahren.

„Bronzebänder – Figuren“ fasst unter dem Begriffspaar „dionysisch-apollinisch“ eine Sammlung von gegensätzlichen und verbindenden Bronzebänder-Figuren zusammen. Faun, Nymphe, Dante, Erasmus und die Weisen von Speyer im Judenhof der Domstadt zählen dazu. Wie viele von Spitzers Plastiken sollen die Bücher einen dauerhaften Platz in adäquaten Einrichtungen finden. Zu den ersten Erwerbern zählen: Luthergedenkstätte Sachsen-Anhalt in Wittenberg, Pfälzische Landesbibliothek, Medienzentrale Evangelische Kirche der Pfalz und das Domkapitel Speyer. Besitzerin des Buches „Hommage an das Judentum“ ist auch Charlotte Knobloch, ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland und amtierende Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern.

