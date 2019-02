Schau über Hans Reffert als Künstler

Auch als Maler hochbegabt: Gitarrist Hans Reffert (1946-2016). © Schäfer

„Der Traum meines Lebens war das Leben selbst“. So soll Hans Reffert gesagt haben: Der Mannheimer, der Musiker, Gitarrist, Komponist, der Ausnahmekünstler, der zudem Maler und Zeichner war. Nun, zwei Jahre nach seinem Tod, wollen ihm viele seiner Freunde noch einmal nahe sein. Sie strömen in die Schulstraße 82, zu Gehrings Kommode.

Der Neckarauer Kulturverein erinnert dort an ihn, Refferts Bilder werden für zwei Monate ausgestellt bleiben. Alle Arbeiten kommen aus Leihgaben, die größtenteils von Armin Seitz, der Freund und Sammler gleichermaßen war, zur Verfügung gestellt werden.

Am Eröffnungsabend sind sie kaum zu sehen, so dicht gedrängt hocken die Besucher davor. „Wer nicht mindestens eine Stunde vor der Vernissage da ist“, sagt ein kunstinteressiertes Ehepaar, „der kriegt hier keinen Platz.“ Glücklicherweise reichen die großformatigen Gemälde über die Köpfe der Gäste hinaus.

Bill Monroe, der amerikanische Countrysänger, ist auf einem Bild zu entdecken. Unter seinem Konterfei die Mandoline, die er so virtuos zu spielen vermochte. Nicht weit davon entfernt greift Poison Ivy in die Gitarre. Die Sängerin, sexy bekleidet wie meist bei der Gruppe The Cramps, jener Punk-Rock-Band, deren Mitbegründerin sie war. Und dann sieht man noch „Darkness“-Figuren, die Hans Reffert mal links, mal rechts auf seine Leinwände platziert oder denen er gar ganze Blätter gewidmet hat. Einzig mit schwarzen Zeichenstrichen hat er diese „Dämonen“ ans Tageslicht geholt. Schon in den 1980er Jahren hatte Reffert in USA eine Comic-Schule besucht.

Motive aus Träumen verarbeitet

Bernd Köhler, ebenfalls Musiker und Laudator des Abends, deutet die illustrierten Trugbilder als Träume Refferts. Und selbst der Katalog, den Carsten Erdle noch mit Gitarrenvirtuosen und Zeichner konzipiert hat, heißt „Traum Archiv“. Mit musikalischen Zwischenspielen erinnern Barbara Lahr und Bernhard Sperrfechter daran, dass man auch anders träumen kann: Durch „Herunterfahren“ und „Ausruhen“. Und so lotsen sie in die Nacht. Mit behutsamen, wunderbar samtigen Farbklängen.

