Schau über Spionage

Die Kunsthalle Schirn in Frankfurt beleuchtet die Spionage als Quelle künstlerischer Inspiration. Die Schau „We never sleep“ vom 24. September bis zum 10. Januar gehe der Faszination für Spionage in der Gegenwartskunst nach, teilte die Schirn am Montag mit. Wurden in der Vergangenheit Einzelpersonen oder Staaten durch Regierungen ausgespäht, machen in Zeiten der digitalen Kommunikation Bürger Staatsgeheimnisse öffentlich, oder Whistleblower prangern das Ausspionieren der Bevölkerung an. Heute stünden der vermeintlichen Offenheit und Transparenz moderner Staaten neue Mechanismen der Überwachung, Manipulation und Spionage gegenüber.

Die Schau präsentiert Werke von 40 Künstlern, etwa Simon Denny, Thomas Demand, Dora García, Rodney Graham, Trevor Paglen und Cornelia Schleime. Etwa 70 Gemälde, Fotografien und Installationen behandeln Aspekte der Spionage. epd

