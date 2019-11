„Profiling ist keine One-Woman-Show“, sagt Suzanne Grieger-Langer. Und doch verlegt sich die Profilerin, Rednerin und Autorin am Sonntagabend im Musensaal des Rosengartens auf genau das: eine dreistündige One-Woman-Show. Im schwarzen Overall, auf einer schwarz kontrastierten Bühne. Requisiten skizzieren die Umrisse eines Ermittlerbüros. „Cool im Kreuzfeuer“ heißt das Programm der gelernten Diplom-Pädagogin, mit dem sie deutschlandweit unterwegs ist. Die nicht unumstrittene Unternehmerin aus Detmold geht im realen Leben Fällen von Wirtschaftsspionage auf den Grund, deckt Rufmordkampagnen auf, wühlt im Dreck, um Schlammschlachten zu entlarven. Es geht um Mobbing, um Rufmord und um Hetzkampagnen. Die ganze Palette psychischer Gewalt.

In ihrer Show seziert sie den immer gleichen Fall eines Mandanten, der zu ihrer persönlichen Schlammschlacht wurde: Grieger-Langer greift das Gutachterwesen der Gerichte in Deutschland scharf an und wird ihrerseits scharf angegriffen. Beide Parteien überziehen sich mit Klagen. Anzeigen gegen Grieger-Langer wegen Titelmissbrauchs und Betrug stehen im Raum. Sie selbst hat auch geklagt, wegen unwahrer Tatsachenbehauptung.

Böswillige Verleumdungen

Rund 1300 Besucher folgen im voll besetzten Musensaal Grieger-Langers Ausführungen. Zustimmendes Nicken, während sie skizziert, dass Gemeinheiten am weißen Tatort, dem Schauplatz psychischer Gewalt, nach dem immer gleichen Muster ablaufen. Im Großen und im Kleinen. Im Unternehmen, im Friseurladen um die Ecke, in der Schule. „Terror ist eine Strategie der Schwäche, um im Vergleich selbst besser dazustehen“, sagt die 47-Jährige. Deshalb säen „Alltagsterroristen“ Zweifel und machen andere klein, verleumden sie.

„Entweder sie machen ihr Opfer so irre, dass es selbst alles kaputt schlägt, oder aber es gibt auf. Es gilt also, die Nerven zu behalten.“, sagt Grieger-Langer. Im besten Fall nicht nur die, sondern auch die Menschlichkeit und den Humor. Ein bisschen so wie in ihrem Coaching-Vortrag, der sich zu einer One-Woman-Show ausgewachsen hat. agp

