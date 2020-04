Schaurig-schönes Flattern im Reich der Mythen

Ach, was waren das noch für unbeschwerte Zeiten, als einem beim Stichwort „Fledermaus“ erst mal die gleichnamige Erfolgsoperette von Johann Strauss in den Sinn kam. Als am Ehrentag des fliegenden Säugetiers, jeweils Mitte April, wortreich federlose Flügel wie sehende Ohren gerühmt wurden. Anno 2020 verhält sich das anders: Da flattert Corona-Angst mit. Schließlich haben Forscher ein dunkles Geheimnis der Nachtschwärmerin ausgeleuchtet und zutage gebracht, dass sich bei der Mythenreichen allerlei Viren eingenistet haben.

Ob wir Menschen dies schon früher ahnten? Jedenfalls künden Gemälde quer durch die Jahrhunderte von Dämonen in Fledermausgestalt. Obendrein überliefern Legenden, dass ein teuflischer Pakt mit dem Blut des sagenumwobenen Handflüglers besiegelt wurde. Und 1897 polierte Bram Stoker mit seinem „Dracula“-Roman nicht nur den Volksglauben an blutsaugende Untote auf, sondern lieferte obendrein eine Blaupause für unzählige Vampirfilme – von Nosferatu als „Symphonie des Grauens“ bis zum „Kleinen Vampir“ als Freundschafts-Folklore. Nicht zu vergessen Batman, der Held mit dem Fledermaus-Trauma.

Auch wenn viele Schilderungen zwischen dem Schwarz der Nacht und dem Rot des Lebenssaftes changieren, so wird die geniale Echolot-Fliegerin keineswegs global mit Unheil verknüpft. Im Gegenteil. Beispielsweise genießt sie in China hohes Ansehen – weil ihr Schriftzeichen in der Aussprache jenem für Glück entspricht. Dass die Fledermaus ausgerechnet im Reich der Mitte, wo sie verehrt, in Ornamenten verewigt, auf Märkten als Delikatesse gehandelt wird, höchstwahrscheinlich die Corona-Pandemie ausgelöst hat, mutet als Ironie des Schicksals an.

Anders als viele glauben, sind all die bei uns seit Millionen Jahren heimischen Arten nicht etwa Blutsauger, sondern Schädlinge vertilgende Insektenfresser. Aber dies taugt weder zu schaurig-schönen Mythen noch zu „erschröcklichen“ Romanen. Dafür inspirierte die Dämmerungskönigin Dichter und Denker. So soll der für seine Aphorismen berühmte Philosoph und Physiker Georg Christoph Lichtenberg sinniert haben: „Eine Fledermaus könnte als eine nach Ovids Art verwandelte Maus angesehen werden, die, von einer unzüchtigen Maus verfolgt, die Götter um Flügel bittet, die ihr auch gewährt werden.“ Und köstlich reimte Fabeldichter Johann Gleim: „Halb Vogel, und halb Maus, flog sie, und hieß die Fledermaus. Merkur sah sie, und lachte. Nun fliegt sie nur bei Nachte!“

In Anlehnung an die beflügelnde Erkenntnis der Fledermaus-Operette könnten wir ein Loblied anstimmen – Motto: Glücklich ist, wer nie vergisst, was die Flatterin für eine nützliche Insektenjägerin ist.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020