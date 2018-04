Scheitern mit Wolken im Kopf

Anzeige

Teile des deutschen Hip-Hop dieser Zeiten haben ein ernstzunehmendes Problem. Denn zwischen Oldschool-Traditionen und einem immer monströseren Gangsta-Rap hat er sich in einem grellen Wettkampf monströser Härte verloren, der meist um diese vier Dimensionen kreist: Drogen, Autos, Frauen und Geld. Wenn sich das Mannheimer Jetztmusikfestival zu seiner Eröffnung daher den jungen Österreicher Yung Hurn in die Alte Feuerwache holt, um Hip-Hop wieder ein wenig auf die Beine zu helfen, ist das ein löblicher Versuch der Ehrenrettung. Der scheitert auf offener Bühne jedoch fulminant – und das hat Gründe.

Nebulöse Schnoddrigkeit

Der erste ist: die nebulöse Schnoddrigkeit der Präsentation. Es ist nichts Neues, dass sich das Fluidum, das Yung Hurn bedient, zwischen Cloud-Rap und Trap vor allem durch simple Synthesizer-Flächen auszeichnet, die im zuckenden Stroboskoplicht mit Kickdrums apostrophiert und von widerhallenden Textzeilen gerahmt werden. Wenn diese freien Textflächen in bester René-Pollesch-Manier jedoch so hoffnungslos zugedröhnt durch die Boxen hallen, dass jeder Flow (Reimfluss) dabei im Qualm des Brabbelns ertrinkt, bleibt vor ausverkauftem Haus nur der wilde Rausch des Augenblicks, den es auszuleben gilt.

Und genau das vollführt eine entfesselte Menge auch mit aller gebührenden Willenlosigkeit. In der Hitze der Nacht werden Spritzpistolenstrahlen und wildes Bühnenjoggen zu Stilmitteln im Farbkasten der Effekte, mit denen Yung Hurn seine Rastlosigkeit unterstreichen will und dabei doch nur eines größer macht: die Wolken in seinem und unseren Köpfen. Denn wenngleich man sich in diesen ziellosen und bewusst völlig groovefreien Zeilen herrlich treiben lassen kann: Substanziell bleibt bei dem Posterboy aus Wien nur die Grenzüberschreitung eines hühnerbrüstigen Tunichtguts, der sich und die eigene Szene maßlos überschätzt.