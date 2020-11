Schickt ma eia Lieblingswärdda!

Wegä de großä Noochfroog: Mir falängern unnsa Gewinnschpiel – unn suchä weidahin eia Kurpelza Lieblingswärdda. Nadierlisch gibt’s a wass zu gewinnä!

Ihr liewe Leit,

Ihr wissd jo Bscheid: wønns laafd, dønn laafds – unn wønn de Wurm drinn is, dønn issa drin. Do machschdä nix. So ä bissl – odda zumindescht so ugfehr – trifft Allesbeidä a uff uns zu, also uff unnsa

...