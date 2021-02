Schiller: „Natürlich hofft man auf den Urknall“

Er eilt von Erfolg zu Erfolg: Christopher von Deylen alias Schiller. Seine Alben klettern regelmäßig auf höchste Charts-Positionen. Nun veröffentlicht er mit „Summer in Berlin“ eine musikalische Hommage an seine ehemalige Heimatstadt. Die Fränkischen Nachrichten sprachen mit ihm über das neue Album, die Musik und sein Leben.

Herr von Deylen, sind Sie mit ihrem neuen Werk „Sommer in Berlin“ zufrieden?

Christopher von Deylen: So richtig zufrieden ist man als Künstler mit seinem Werk ja nie (lacht). Ein neues Album ist für mich eine musikalische Momentaufnahme, ein Spiegelbild meines Gemütszustands und meiner Empfindungen während des Entstehungsprozesses. Deswegen probiere ich auch bei jedem neuen Album neue Dinge aus, verweile nicht beim Status quo. Im Idealfall hat dieser musikalische Moment eine lange Haltbarkeit, zieht die Hörer immer wieder in seinen Bann. Aber in Stein gemeißelt ist nichts.

Ist das auch der Grund dafür, dass die Stücke live doch oft stark von den Album-Versionen abweichen, sich scheinbar weiter- oder gar eine Art Eigenleben entwickeln?

von Deylen: Das ist gerade das Interessante an den Live-Shows, dass manche Songs im Laufe der Zeit eine spannende Transformation erfahren. Natürlich hängt die Interpretation der Songs auf der Bühne auch von den jeweils beteiligten Musikern ab, die mit mir auf Tour gehen. Aber beispielsweise „Berlin Moskau“ war in seinem ersten Leben ein Instrumentalstück. Es folgten diverse modifizierte Live-Fassungen, bis es nun in seiner letzten Inkarnation mit Gesang bereichert wurde. Im Studio wäre das vermutlich nie passiert, aber live wird ein Prozess in Gang gesetzt, der aus der Urversion eine zeitgemäße Variation entstehen lässt, die wiederum die momentane Stimmung und Haltung musikalisch auf den Punkt bringt.

Stimmt es, dass neue Musik zu schaffen für Sie vor allem harte Arbeit bedeutet und weniger auf kreative Eingebungen zurückzuführen ist?

von Deylen: So kann man das nicht sagen. Sicherlich arbeite ich im Studio sehr konzentriert und auch diszipliniert, setze mir auch Deadlines für meine Alben. Aber natürlich geht ohne Kreativität nichts. Sie ist der Ursprung und Ausgangspunkt für neue musikalische Schöpfungen. Natürlich hofft man immer, dass irgendeine Eingebung, ein Impuls alles in Gang setzt. Im Prinzip geht man ins Studio und hofft, dass der Urknall einfach so passiert, ohne dass man sich darauf fokussiert. Die Musik kommt im Idealfall von selbst aus einem heraus. So ein Beispiel hierfür ist „Let it be“ von den „Beatles“. Sie haben später erzählt, die Melodie sei einfach da gewesen und innerhalb von zehn Minuten hätten sie den Song auf Band gehabt. Auf solche Momente ist man als Komponist und Musiker sehr erpicht, aber sie sind auch sehr selten.

Ihre letzten Alben waren sehr erfolgreich, belegten meist Platz eins der Charts. Wie erklären Sie sich das?

von Deylen: Ich kann mir das nicht so richtig erklären. Für einen Künstler ist es auch schwierig seine eigene Musik und den daraus resultierenden Erfolg zu analysieren. Ich schiele beim Komponieren ja nicht auf die Charts. Aber vielleicht könnte man sagen: alles zu seiner Zeit. Vielleicht ist das Publikum zur Zeit bereit für elektronische Musik, die sich auch mal ein wenig Zeit nimmt. Sicherlich haben die Single-Charts ihre kurzlebigen Momente. Aber ich denke, dass immer mehr Menschen das Bedürfnis nach Musik haben, die über das eingängige Drei-Minuten-Format hinausgeht und nachhaltig in Kopf und Gemüt hängen bleibt.

Liegt es vielleicht auch daran, dass ihr musikalisches Werk eine Symbiose aus elektronischer Musik und Pop ist, eingängige Passagen einfach dazugehören?

von Deylen: Man sagt ja immer, dass der Mensch durch die Musik, die er als Teenager hört, Zeit seines Lebens geprägt ist. Bei mir war das neben „Tangerine Dream“ und Jean-Michel Jarre auch beispielsweise „Alphaville“. „Summer in Berlin“ war ein Song, den ich damals rauf und runter gehört habe. Deshalb sind elektronische und Pop-Musik für mich keine Gegensätze, die sich ausschließen. Es gibt für mich kein Entweder-oder. Für mich sind es musikalische Leitplanken, zwischen denen sich mein musikalischer Kosmos abspielt und ausbreitet.

Apropos musikalischer Kosmos. Welcher elektronischen Schule des Krautrock fühlen Sie sich mehr verbunden, der Berliner mit „Tangerine Dream“, der Düsseldorfer mit „Kraftwerk“ oder der Münchner mit Eberhard Schöner?

von Deylen: Da meine ersten zehn Platten von „Tangerine Dream“ waren, fällt die Antwort eindeutig aus (lacht). Nicht nur deshalb arbeite ich derzeit auch mit Thorsten Quaeschning zusammen, der das musikalische Erbe von „Tangerine Dream“ verwaltet und fortführt. Die Düsseldorfer Schule, vor allem „Kraftwerk“, hat mich durch ihre Ökonomie begeistert. Ich finde es erstaunlich, wie man mit so reduzierter Musik eine solch immense Wirkung erzielen kann. Aber das ist eher eine musikalisch-technokratische Betrachtung aus der Distanz, emotional hat mich die Berliner Schule viel mehr gepackt.

Aber ihre opulenten Live-Auftritte erinnern an Eberhard Schöner, der in den 1970er Jahren schon mit einer fulminanten Laser-Show aufgetreten ist.

von Deylen: Das mag sein, dass es hier eine Schnittmenge gibt. Aber Eberhard Schöner hat eine richtige klassische Ausbildung, während ich eher Autodidakt bin.

Nachdem sie Berlin verlassen haben und ohne festen Wohnsitz waren: wo leben Sie zur Zeit?

von Deylen: Ich wohne schon seit einiger Zeit naturnah in Norddeutschland südlich von Hamburg. Ich fühle mich hier im Moment sehr gut aufgehoben. Meine Zeit in Berlin war für mich ebenfalls wunderschön, aber ich habe gemerkt, dass die Reibung der Großstadt auf Dauer nichts für mich ist. Für meine Musik brauche ich nicht ständig Einflüsse von außen oder pulsierendes Leben um mich herum. Ich genieße mittlerweile die Ruhe, die mir viel Raum zur musikalischen Entfaltung gibt.

Und dennoch haben sie ihre neue CD „Summer in Berlin“ der Bundeshauptstadt gewidmet. Mussten Sie ihr erst den Rücken kehren, um ihr musikalisch ihre Reverenz erweisen zu können?

von Deylen: Tatsächlich nimmt man Dinge, die tagtäglich um einen herum passieren, nicht mehr so richtig war. Was ständig zur Verfügung steht, nimmt man als gegeben oder normal hin, ohne auf das Besondere zu achten oder sich dessen bewusst zu werden. Wenn man das Fenster aufmacht, sind einfach viele Geräusche da, eine Art alltäglicher Vielklang. Man nimmt Vieles sehr selbstverständlich hin, ohne es zu hinterfragen. Es verliert schlichtweg an Bedeutung. Und ich denke, ich musste weggehen, um aus der Distanz zu reflektieren, was mir wichtig war und welche Emotionen ich wann und wodurch hatte, welche unterschiedlichen Stimmungen die Stadt hatte.

Zuvor haben Sie auf ihren Platten Eindrücke von Weltreisen verarbeitet, etwa von Wüsten-Regionen oder dem Anblick von Eisbergen. War das bei „Summer in Berlin“ eine andere Herangehensweise?

von Deylen: Eigentlich war es sehr ähnlich. Es war ja nicht so, dass ich die Musik auf meinen Reisen geschrieben habe, sondern erst, als ich wieder zuhause war, also auch aus der Distanz, habe ich die Eindrücke musikalisch verarbeitet oder umgesetzt. Das war bei „Summer in Berlin“ genauso. Denn von meiner jetzigen Warte aus, war Berlin ja auch eine Art Reise, nur eben nicht mit einem mehrmonatigen Aufenthalt, sondern mit einem langjährigen, der mich vielleicht noch etwas mehr geprägt hat.

Für jemand, der auch gerne unterwegs ist, ist die Corona-Pandemie mit den strengen Reglementierungen und dem Verbot von Konzerten sicher ein schwere Zeit. Scharren sie schon mit den Hufen, planen sie eine Tour? Dürfen sich die Fans auf eine Arena-Tour mit einer Multimedia-Show einstellen?

von Deylen: Natürlich würde ich das neue Material gerne live präsentieren. Bislang sind nur vereinzelt Open-Air-Konzerte geplant. Aber das Kopfkino läuft schon, und mir schwebt ein Konzept vor, das auch Laser-Multimedia-Shows in großen Hallen beinhaltet. Ich gehe mit großem Optimismus an die Planungen und hoffe, dass es bald wieder richtig losgehen kann. Wir werden in der gewohnten Art unsere Live-Aufwartung machen und sicherlich wird auch wieder eine illustre Schar an Gastmusikern sowie Sängern und Sängerinnen dabei sein. Das Publikum darf gespannt sein, welche Metamorphose die Songs von „Summer in Berlin“ live durchleben werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.02.2021