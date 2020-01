Schimpf fasziniert

Dass es ein fast „haptisches“ Musikerlebnis wird, liegt auch am kleinen, vollbesetzten Stamitzsaal des Rosengartens, wo einen die Töne des Klaviers direkter treffen als in großen Räumen. Doch noch mehr liegt es am Pianisten Alexander Schimpf.

Der 38-Jährige, mittlerweile als Professor in Hannover tätig, hat um 2010 herum diverse Nachwuchs-Wettbewerbe siegreich absolviert. Auch den in

