Schlager und Bert Brecht

Italienischer Musikstar: Milva (Aufnahme aus dem Jahr 2012). © dpa

Feuerrot das Haar, rollendes R, glanzvolle Auftritte in glitzernden Roben. Wer über die italienische Schlager- und Chansonsängerin Milva spricht, gebraucht gerne Stereotype. Eine Diva sei sie, gefeiert und mit herausragendem Talent. Dazu der passende Name: „La Rossa“, die Rote. Doch Milva passt der Titel nicht. „Ich bin keine Diva. Im Zusammenhang mit Marilyn Monroe ist das Wort sicherlich angebracht, aber nicht bei mir“, sagte sie einmal. Und dennoch wird sie an diesem Mittwoch sicher wieder als solche gewürdigt. Dann wird Milva nämlich 80 Jahre alt.

Eigentlich wollte sie „tolle Kleider nähen“. Doch dann entdeckte Milva ihre Stimme. Die Italienerin mit der Feuermähne wurde Sängerin und schaffte die Gratwanderung zwischen Schlager und Bertolt Brecht. Privat erlebte sie hingegen so manche Tiefen. „Hurra, wir leben noch“, singt sie in ihrem wohl bekanntesten Song auf Deutsch. Es mag ein Verweis auf ihr eigenes Leben sein. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019