Die Schlagerwelt trauert um eine Ikone: Denn genau dies war Demis Roussos in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik. Damals feierte er als vollbärtiger, langhaariger, wohlbeleibter Hippie Hit-Erfolge. Wie gestern bekannt wurde, ist der griechische Sänger mit der unverwechselbaren hohen Stimme am Samstag 68-jährig in Athen gestorben. Er soll rund 60 Millionen Tonträger verkauft

