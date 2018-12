Schlimme Folge der Eifersucht

Was einstmals unbedenklich schien, kann später viel Anstoß erregen. So geht das eben zuweilen, deshalb muss aber bestimmten Menschen, denen früher etwas leicht über die Lippen ging, nicht gleich etwas Schlechtes nachgesagt werden, das man heute mit dem entsprechenden Wort oder Sachverhalt verbindet. In der ersten Rätselfolge geht es um eine Hauptfigur eines Herrn, der selbst eine absolute

...