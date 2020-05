Schmierentheater mit vier Buchstaben

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

gestern noch beschwere ich mich über zu wenig Kultur, und schon nachmittags gibt es großes Theater. Ein Show-down im Netz. Jan Böhmermann nannte das Stück: „Finger weg von Dr. Drosten!“ Die Hauptdarsteller: Dr. Drosten, allseits beliebt und vielerorts geschmäht, und ein junger Journalist, nennen wir ihn Herr P. In der Nebenrolle: Ein Wirtschaftsprofessor der Universität Mannheim: Christoph Rothe, nennen wir ihn Herr C.

Der Journalist Herr P. schreibt an einem von vielen Artikeln für die Zeitung mit den vier roten Buchstaben, nennen wir sie: Tatort. Gespielte Zeit: ein Tag. Am Nachmittag schickt also der Journalist Herr P. eine Mail an Dr. Drosten mit merkwürdigen Fragen zu einer Studie über Viruslasten bei verschiedenen Altersgruppen. Die Mail erreicht Dr. Drosten um 15 Uhr. Der Journalist gibt eine Stunde Zeit für eine Stellungnahme. Dr. Drosten macht einen Screenshot, prangert den tendenziösen Journalismus an und stellt klar: „Ich habe Besseres zu tun.“

Herrn P’s Kollegen (absichtlich ohne -innen!) springen Herrn P. zur Seite: Der böse Dr. Drosten habe ja tatsächlich in diesem Screenshot die Handynummer von P. verraten. Schaffen die Herren die Wende? Schaffen Sie es, Dr. Drosten zum Bösewicht zu machen? Dr. Drosten korrigiert sich umgehend und löscht die Handynummer. Herr P. hat sich bis jetzt nicht korrigiert. Stattdessen erscheint um 16:23 Uhr besagter Artikel. Herrn Dr. Drostens Stellungnahme wäre also ohnehin nur in einen längst gefertigten „Artikel“ eingeflochten worden, pro forma. Warum kümmert sich in der Redaktion nicht ein Wissenschaftsjournalist um virologische Fragen, sondern Herr P.?

Herr P. hat sich bislang nicht korrigiert. Das haben die anderen übernommen, die Herr P. als Kritiker heranzog. Herr C. tweetete prompt: „Niemand von #Bild hat mit mir gesprochen, und ich distanziere mich ausdrücklich von dieser Art Berichterstattung.“ Ein anderer „Drosten-Kritiker“, Stoye, hat sich extra bei Twitter angemeldet, um zu widersprechen. Die Infektologin Marylyn Addo fragte kürzlich, was man tun kann, um Vertrauen in die Wissenschaft zu fördern. Man nehme dieses Schmierentheater und halte sich von solchem Verhalten fern. Seriöse Menschen spielen bei so etwas nicht mit. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

