Schneid’, Schlei unn Räschbeckt

Ihr liewe Leit, Ihr wisst jo, wie’s im Lied vumm Mønnema Dialekt so schää heeßt: „Voller Witz un voller Schneid so babblä do die Leit.“ Nädd vunn uugfehr heeßt’s dønn in de neggschdä Liedzeil’: „Vor so’rer Ausdrucksweis hodd jedermønn Räschbeckt!“ Dess will isch mähnä. Ä gelungänäss Beischpiel hoddma – monschä wärrä sisch entsinnä – ulängschd widda „die Hausfraa aus Neggara“ gschiggt. Petra

...