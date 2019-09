Viele Jahre lang war er der „Frontmann“ der ZDF-Satiresendung „Neues aus der Anstalt“. Zuvor moderierte er in 3Sat „Alles muss raus“. Aber trotz seiner hohen medialen Präsenz – er stand und steht immer am liebsten auf der Bühne.

Preise über Preise

Urban Priol gehört zu den meistausgezeichneten Künstlern seiner Zunft. Alle namhaften Preise stehen in seiner Vitrine. Mit seinem neuen Programm „Im Fluss.“ kann man Urban Priol am Samstag, 21. September, um 20 Uhr in der Tauberbischofsheimer Stadthalle erleben.

Man kann nicht zwei Mal in den gleichen Fluss steigen, sagt Heraklit, alles Sein ist Werden. Man denkt an den Berliner Großflughafen, und merkt: Der alte Grieche hatte recht. „Alles Sein ist Werden“ – zu diesem Schluss kommt Urban Priol regelmäßig, wenn er kurz vor der Deadline an seinem Pressetext sitzt.

Einem Fluss im ständigen Wandel gleich ist auch sein neues Programm.

Mit Argusaugen verfolgt der Kabarettist den steten Strom des politischen Geschehens, auch wenn ihn besonders die großkoalitionäre deutsche Politik der letzten Jahre eher an einen Stausee erinnert als an ein fließendes Gewässer.

Priol ist immer am Puls der Zeit, spontan und tagesaktuell spottet er oft schneller, als sein Schatten denken kann. Er grollt, donnert, blitzt und lässt so, einem reinigenden Gewitter gleich, vieles in einem hellen, heiteren Licht erstrahlen.

Der tägliche Irrsinn

Uferlos pflügt der Meister der Parodie durch die Nacht, bringt komplexe Zusammenhänge auf den Punkt und verwandelt undurchsichtig-trübe Strudel in reines Quellwasser.

Mit Freude stürzt er sich in die Fluten des täglichen Irrsinns, taucht in den Abgrund des Absurden, lästert lustvoll und hat dabei genauso viel Spaß wie sein Publikum.

