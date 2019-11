Schnörkelloser Hochgeschwindigkeits-Rock

Headliner bei den Zwillingsfestivals Rock im Park/Rock am Ring. Die größten Hallen der Republik sind bei der derzeit laufenden „Rewind, Replay, Rebound“-World-Tour ausverkauft. Auch in Stuttgart verkauften sich die Tickets wie geschnitten Brot. Innerhalb weniger Stunden hieß es auch für die Hanns-Martin-Schleyer-Halle ausverkauft. Kein Zweifel, „Volbeat“ sind in der ersten Liga des Metal angekommen und liegen in der Publikumsgunst auf Schlagdistanz zu den Flaggschiffen „Metallica“ und „Iron Maiden“. Diesen Vorschusslorbeeren wird das Quartett mit dem Auftritt in Stuttgart vollauf gerecht. Sie beglücken die Fans mit einem zweistündigen Auftritt, der keine Wünsche offen lässt und für ausgelassene Party-Stimmung im weiten Rund sorgt.

Es läuft also. Die Welt im „Volbeat“-Kosmos müsste also rosarot – oder für Metaller eher leuchtend schwarz sein. Doch dem ist nicht ganz so. Für die jüngste CD „Rewind, Replay, Rebound“ gab’s nicht nur Kritiker-Schelte, sondern auch viel Gemeckere von Seiten der Fans. Das einhellige Urteil von beiden Seiten: „Zu poppig.“ Und in der Tat ist das Werk eher im Rock- als im Metal-Bereich angesiedelt und kommt ein wenig seicht daher.

Bei seiner Gastspielreise nun scheint sich das Dänen-Ensemble mit amerikanischer Verstärkung in den Kopf gesetzt zu haben, diesen Vorwurf mit einer energetischen Hochgeschwindigkeits-Mucke aus den Ohren der Zuhörer zu blasen. Und so sind sie während der zwei Stunden in Stuttgart immer näher an „Metallica“ als an „Bon Jovi“, haben „Pool of The Booze“ aus ihren Anfangstagen als vorletzten Song im Programm gesetzt: Ein knallharter Kracher, bei dem sich Rob Caggiano, einst in Diensten von „Anthrax“, auf den sechs Saiten voll austoben kann. „Mister Fast Finger“, würdigt Mastermind Michael Schøn Poulsen anerkennend das Können seines Sideman. Auch ein paar Mosh-Pits dürfen da natürlich nicht fehlen.

Im Mittelpunkt steht natürlich Sänger und Gitarrist Michael Schøn Poulsen, dessen prägnante Stimme den Sound von „Volbeat“ prägt und definiert. Er ist gut in Form, hat nur ein paar kleine Wackler, ansonsten ist die Stimme dominant und sicher. Die Soli an der Gitarre teilt er sich mit Caggiano

„Wir wollen Euch mit unserer neuen CD die Musik aus Euren Jugend- oder Kindertagen in Erinnerung rufen“, bekennt Poulsen, dass der Metal Marke „Volbeat“ mehr sein will als Doppel-Bass-Drum, pumpender Bass und schnelle, sägende Gitarrenläufe und -riffs. Poulson wirft Boogie, Rock’n’Roll und Country in den Topf und bringt ihn natürlich mit viel Metal-Essenz zum Kochen. Kein Wunder dass es mit „Ring of Fire“, frenetisch mitgesungen von den 12 000 Fans, eine Reminiszenz an Johnny Cash gibt. Auch ein kurzes Gastspiel von Piano und Saxofon unterstreicht, dass der Rock’n’Roll im Stil von Elvis eine Inspirationsquelle ist. Hiervon darf es in Zukunft gerne mehr sein.

Von der neuen CD haben es gleich sieben Songs in die Setlist des Abends geschafft und reihen sich exzellent, weil auch härter dargereicht als auf CD, in die Riege der Hits ein. Während „Last Day under the Sun“ als letzter Song des regulären Sets zu den Glanzlichtern zählt, ist mit „When we were Kids“ auch der schwächste Song des Abends vom neuen Silberling. Absoluter Höhepunkt jedoch ist die Stadion-Hymne „For Evigt“.

Der Sound ergießt sich aus einer imposanten Lautsprecherwand druckvoll und laut, aber dennoch klar in die nicht leicht zu beschallende Halle. Die Light-Show ist ok, aber sicherlich nicht grandios. Aber das tut der Stimmung keinen Abbruch.

Und noch etwas wird an diesem regnerischen Abend in Stuttgart klar. Die Schnittmenge derer, die Gefallen am Metal der Marke „Volbeat“ finden, ist groß. Auch wenn es breitbeinig dargebotener Metal ist, „Volbeat“ ist keine reine Männersache. Erstaunlich viele weibliche Fans sind zugegen und feiern Poulsen und seine Mitstreiter frenetisch ab. Auch die Altersstruktur ist breitgefächert, reicht vom Teenager bis zum Best-Ager.

Zum Wohlbefinden der Fans tragen auch die beiden Anheizer „Danko Jones“ und „Baroness“ bei. Vor allem letztere empfehlen sich mit einem klasse Auftritt für höhere Aufgaben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.11.2019