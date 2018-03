Schock nach „Begegnung“

Anzeige

Die Schauspielerin Celina Rongen und ihr Kollege Benjamin Pauquet wechseln mit Burkhard Kosminski zur neuen Spielzeit ans Staatsschauspiel Stuttgart. Das gaben die beiden am Mittwochabend im Nationaltheater Mannheim (NTM) bekannt.

Eigentlich soll die „Begegnung“ mit Zuschauern sowie den Freunden und Förderern des NTM zu einer größeren Nähe des Ensembles zum heimischen Publikum beitragen. Doch nach einem Jahr verlassen die beiden Neuzugänge das NTM bereits wieder: Celina Rongen und Benjamin Pauquet waren erst zur aktuellen Spielzeit an das Nationaltheater gekommen. Hinter dieser Nachricht – eine Antwort auf die abschließende Frage aus dem Publikum – verblassen die zuvor geführten Diskussionen: Die Debatten über die „politischen“ Städte Berlin und Dresden, Regisseure und Autoren. Das war, wie wenn man in einem Restaurant von seinem Leibgericht kosten darf, und dann wird es an den Nebentisch getragen.

Hoher Einstieg in Karriere

Das NTM ist auf die beiden Darsteller mit Recht stolz: Benjamin Pauquet hatte am Dresdener Staatsschauspiel bei „Tschick“ den Maik Klingenberg, eine der beiden Hauptrollen, gespielt – 212 Mal. Als Geschenk an das Auditorium rezitierte Pauquet den Monolog des am Pool herumlungernden Maik, der mit jugendlicher Emphase von seiner alkoholkranken Mutter schwärmt. Auch die Kölnerin Celina Rongen ist karrieremäßig gleich hoch eingestiegen. An der Berliner Ernst-Busch-Schule ausgebildet (wie auch Pauquet) landete sie blutjung am renommierten Berliner Ensemble bei Claus Peymann. Inzwischen erprobt sie ihr Talent in „Für immer schön“, „1984“, „Dosenfleisch“ und „Vereinte Nationen“.