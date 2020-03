Schönborns unfertige CD

Olaf Schönborn studierte an der hiesigen Musikhochschule. © Soodlepoodle

Geplant und beworben war eigentlich eine Live-Vorstellung der neuen CD. Stattdessen spielt das Trio um den Altsaxofonisten Olaf Schönborn zwar inhaltlich das Produktionsprogramm, aber auch hier sind einige Fragen noch unbeantwortet. Vom US-Amerikaner Chick Corea zum Beispiel stellt Schönborn mit „La Fiesta“ und „Spain“ zwei Stücke zur Wahl und überlässt es seinen Zuhörern, welches davon nun auf die CD soll. Desgleichen bei der Wahl zwischen zwei Versionen von „There Will Never Be Another You“, die das Trio sowohl als schnellen Walzer wie als Latin-Version präsentiert. Das lässt natürlich Rückschlüsse auf das Fertigungsstadium des Projektes zu. Aber nun zur Musik selbst.

Die Instrumentierung des Trios mit Altsaxofon, Akkordeon und akustischer Gitarre ist tatsächlich ungewohnt. Da alle drei Instrumente einen ähnlichen Frequenzbereich abdecken, könnte dem Einen oder Anderen ein Bass oder ein Perkussionsinstrument fehlen. Doch es ist der Qualität des Spiels von Akkordeonist Vincenzo Carduccio und dem französischen Gitarristen und Sänger Bertrand Le Guillou, sowie von Schönborn selbst geschuldet, dass ihre Musik dennoch trägt.

Fans müssen warten

Bei ihren Interpretationen bekannter Jazz-Standards, Chansons und Musette-Walzern kommt es vor allem auf die einzelnen Improvisationen an, und hier punkten alle drei Künstler mit beeindruckender Musikalität. Besonders das Spiel Le Guillous, der unter anderem bei „La Fiesta“, aber auch bei Henri Salvadors „Syracuse“ virtuose Soli beiträgt und die Chansons auch noch singt, überzeugt auf ganzer Linie. Ähnliches gilt für Schönborn und Carduccio, deren Akkordeon- und Saxofon-Improvisationen vor allem die Latin-Version von „There Will Never Be Another You“ aufwerten.

Bedauerlich, dass man auf die CD von „Triologie“ noch warten muss, denn ihre Musik hätten sicher einige Zuhörer gerne auch daheim gehört.

