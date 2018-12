Schöne Bescherung mit Axel Pape

Man kennt ihn als Kommissar und Staatsanwalt, nun kommt er in die Speyerer Heiliggeistkirche: Axel Pape. Der Fernsehschauspieler, der unter anderem bei „Tatort“ mitwirkte, wird am 20. und 22. Dezember jeweils um 19 Uhr die „Schöne Bescherung“ als szenische Lesung vortragen. Pape wird „besinnliche und humorvolle Geschichten zu einem Weihnachtsabend mit Witz, Gefühl und Musik“ verbinden, so der Veranstalter. Aufgrund der Renovierung des Alten Stadtsaals weiche das Kinder- und Jugendtheater in seiner 29. Spielzeit in die Heiliggeistkirche (Johannesstraße 6) aus. Der Eintritt kostet 11, ermäßigt 8 Euro. mica

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018