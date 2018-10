Schöner Schein, bitteres Sein

Einst war es das „Europa der Könige“. So erinnert das Stück „Hugo: Eine Utopie“ der Atonal Theatre Group, das beim Internationalen Festival „Nach Athen!“ auf den Pfalzbaubühnen Ludwigshafen Premiere feierte, an die Blütezeit der Staatengemeinschaft. Inmitten von Wirtschafts- und Flüchtlingskrise, europakritischen und nationalistischen Diskursen scheint die Blüte längst verwelkt. Mit Tanz, Theater, Musik und Diskussionen wagt das Festival bis diesen Sonntag nun einen Blick auf das Griechenland der Gegenwart.

Das Land: gescheitert, „aber sexy“, urteilt Irma Dohm, Kuratorin des Festivals, bei der feierlichen Eröffnung. Von Sex Appeal ist im Tanztheater „Cementary“ der Choreographin Patricia Apergi, dem ersten Stück der Reihe, jedoch keine Spur. Junge, aber früh gealterte Figuren betreten die Bühne. Es sind Heimatlose und Vertriebene, vom Leben gebeutelte, denen die Wirtschaftskrise in den Knochen steckt.

Hoffnungslos verloren

Die „lost generation“ Griechenlands, die verlorene Generation, wurde nicht nur ihrer Stimme, sondern auch ihrer Luft beraubt. Und so ist das Ringen nach Luft ein zentrales Motiv der Inszenierung Apergis. Das Griechenland der Aerites Tanzcompagnie fordert kein Mitleid von den Zuschauern, es hat mit sich und der Welt längst abgeschlossen. Aus der Resignation heraus suchen die Tänzer nach neuen Lebens- und Gesellschaftsentwürfen, nach dem schönen Schein einer Wunderkerze im bitteren Sein der Wirklichkeit. Formen des zwischenmenschlichen Miteinanders werden ausprobiert und wieder verworfen.

Auch die zarte Eleganz des Balletts hat, so scheint es, in diesem Land keinen Platz mehr. Sie ist der Expressivität des Hip-Hop-Tanzes gewichen. Als „Straßenballett“ bezeichnet die Choreographin ihr neues Tanzvokabular. Mit kraftvollen, ausdrucksstarken Verrenkungen versuchen sich die Tänzer von der beengenden Perspektivlosigkeit ihrer Zukunft zu befreien. Auch die sinnliche musikalische Untermalung Vassillis Mantzoukis zitiert mit Streichinstrumenten und einem Klavier allenfalls klassische Musik als eine verblasste Erinnerung an, die mit elektronischen Klängen verzerrt und verfremdet wird. „Melancholie kann so schön sein“, umschreibt Dohm die Bildästhetik und Zeichensprache Apergis. Ja, aber auch so erdrückend, möchte man hinzufügen.

Europa der Kriege

Erklang bei Apergis „Cementary“ allenfalls das schallende Gelächter der Verzweiflung, darf beim Schauspiel „Hugo: Eine Utopie“ der Atonal Theatre Group aus Athen herzlich gelacht werden. Unter der Leitung der Regisseurin Sophia Marathakis oszilliert das Stück „zwischen Oratorium und schrägem Abendessen“: In einer knappen Stunde geben die fünf namenlosen Figuren, allesamt in graue Anzüge gekleidet, einen Galoppritt durch die Geschichte Europas, der von der Entstehung der Menschheit bis zum Bau von Konzentrationslagern reicht. Das „Europa der Könige“ – so lautet das Fazit, bei dem auch das letzte Lachen im Hals stecken bleibt – ist dem „Europa der Kriege“ gewichen, so dass das heitere Abendessen immer mehr einem letzten Abendmahl gleicht.

Mit der „Hymne an ein vereintes Europa“, mit der Victor Hugo 1849 die Vision einer „großen europäischen Bruderschaft“ bekundete, begeben sich die Darsteller auf die theatrale Suche nach Zukunftsvisionen. Kinderspiele statt Kriege, Treffpunkte statt Grenzen soll es geben. Doch in Anbetracht der aktuellen Lage schleicht sich auch in den hoffnungsvollen Träumen der Zweifel ein. Die philosophische Schwere Hugos, die mit Zitaten von Schriftstellern und Politikern verdichtet wird, versucht die Musik Vasilis Tzavaras zu durchbrechen. Französische Kinderlieder werden ebenso zitiert wie Marc-Antoine Charpentiers feierliches „Te Deum“. Trotz der Musik und dem eindrucksvoll körperbetonten Spiel ist Marathakis Arbeit ein Sprechtheater im klassischen Sinne, bei der die Melodik der (griechischen) Sprache dominiert, die auch in der Übersetzung Stella Serpanou-Pölcks (in Übertiteln) nichts von ihrem Zauber einbüßt.

Von den großen Zukunftsfragen lenkt James Tuft den Blick auf die kleinen Freuden des Alltags: Der Südafrikaner aus Kapstadt singt von Liebe und Zärtlichkeit, von Sehnsucht und Verlust. Dem Indiefolk-Sänger hört man die klassische Gitarrenausbildung ebenso an wie seine Chortätigkeit. Derzeit lebt und arbeitet der Songschreiber in Berlin an seinem Debütalbum „Valley Road“.

