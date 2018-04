Schormann wird Leiterin

Anzeige

Die zuletzt von Finanzquerelen erschütterte Kunstausstellung documenta bekommt eine neue Geschäftsführung: Die 55-jährige Kulturmanagerin Sabine Schormann (Bild) wechselt zum Herbst von Hannover nach Kassel und wird dort Generaldirektorin, wie der documenta-Aufsichtsratschef und Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) gestern in Kassel mitteilte. Schormann war zuletzt in Doppelfunktion Direktorin der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der VGH-Stiftung.

Nach eigenen Angaben tritt sie ihren neuen Posten in der Nachfolge von Kunsthistorikerin Annette Kulenkampff zum 1. November an. „Ich möchte gerne, dass die documenta wieder in ihrer gewohnten Pracht als internationale Plattform künstlerischen Austauschs erstrahlen kann“, sagte Schormann der Deutschen Presse-Agentur.

Die gemeinnützige documenta und Museum Fridericianum GmbH hatte bei ihrer Ausstellung im Jahr 2017 an den beiden Standorten Kassel und Athen ein Millionendefizit verzeichnet, was für viel Ärger und starke Kritik an Kulenkampff sorgte. Zuletzt wurde das Minus mit 5,4 Millionen Euro angegeben. Die Stadt Kassel und das Land Hessen als Gesellschafter sicherten die Zahlungsfähigkeit der documenta mit einer Bürgschaft. dpa (Bild: dpa)