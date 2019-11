Schportlisch, schportlisch!

Mit Vorsilwe iss dess jo so ä Sach. Wer Sport macht, iss fitt, nädd krønk. Addragtiv also, a fär die Werwung. Trotzdem musch disch wunnärn, wose seit de sechzischa Johre des Wärdsche „Sport“ devorklämmä. Hodd än Schportwage wirklich was mit Sport zu due? Was bitte is ä Schportblus odda gar än Schportsaggo? Habt Ihr schunnämol änna middem Saggo Høndball schpiele sehä? Also isch nädd.

Unn

...