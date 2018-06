„Schräg, dass es sich schon fast normal anfühlt“

Anzeige

1991 ist eine aufstrebende Topband wie die Nine Inch Nails im Vorprogramm von Guns N’ Roses (GN’R) auf dem Mannheimer Maimarktgelände noch fast von der Bühne gebuht worden. Da gingen die Fans am Wochenende an gleicher Stelle wesentlich toleranter mit den US-Wave-Punkrockern The Pink Slips um. Und das nicht nur, weil deren Frontfrau Grace McKagan die Tochter des GN’R-Bassisten ist. Den prominenten Vater klammern die junge Sängerin und ihr Bassist Charlie Anastasis im Nachgespräch mit dieser Zeitung bewusst aus. Tatsächlich zeigen der forsche Auftritt vom Sonntag und ihre prägnanten Songs, dass diese Band keinen Welpenschutz nötig hat.

Frau McKagan, Herr Anastasis, The Pink Slips haben 2016 zum ersten Mal vor einem GN’R-Publikum in Seattle gespielt, der Heimatstadt der McKagans. Ist man vor Shows in Florenz, Gelsenkirchen oder Seattle nervöser, wenn man oft in kleinen Clubs auftritt?

Aus dem Vorprogramm in die Charts? Grace McKagan und Charlie Anastasis auf dem Maimarktgelände. © jpk Die am 27. August 1997 geborene Grace Elizabeth Mc Kagan wuchs als eine von zwei Töchtern des Rock-Bassisten Duff McKagan in Seattle auf. Vor rund fünf Jahren gründete die Sängerin mit dem Pseudonym Grave (Grab) The Pink Slips. Aktuelle Besetzung: Charlie Anastasis (Bass), Trent Peltz (Keyboard), Keenan Bevans (Drums) und Desi Scaglione (Gitarre). Am 6. Juli erscheint die Mini-LP „Trigger“ bei Obey Records. jpk

Grace McKagan: Seattle war schon eine Art Heimspiel. Ich bin dort zur Schule gegangen, unser Schlagzeuger stammt aus der Gegend. Natürlich ist man nervös, bevor man vor so einer Kulisse auftritt wie am Sonntag. Aber das Publikum in Mannheim hat uns toll aufgenommen.