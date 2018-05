Schrecklich, aber schön

Anzeige

Seine Stimme ist ein wahrer Ohrentrost und definiert geradezu den Typus Lyrischer Tenor: So weich, so samtig, so zart schmelzend kann sie sein. Von Abnutzungserscheinungen ist Christoph Prégardien verschont geblieben, und als Interpret ist er voll ausgereift. In Schwetzingen, wo man im aktuellen Festspieljahr dem Thema „Übergänge“ nachspürt, zeigt er das in einem Liederabend, der dem Wesentlichsten gilt: dem Übergang vom Leben in den Tod.

Nicht jeder sieht ihn so entspannt und glaubensfroh wie Bach: Im Himmel sei die „Lust viel größer“, heißt es in „Komm, süßer Tod, komm, sel’ge Ruh!“ aus „Schemellis Gesangbuch“. Prégardiens Tenor steigt ungehindert auf in solch elysische Bezirke, doch dort bleibt er nicht – schon die Romantiker befallen ernste Zweifel an den Glücksverheißungen im Dies- und Jenseits. Selbst bei Schubert werden „Auflösung“ und Untergang der Welt gepredigt – und von Prégardien mit ungeschönter, ungezügelter Deklamatorik propagiert.

„Lebt kein Gott?“

Modern klingt das, und immer wieder denkt man im Verlauf des Abends an die erste „Duineser Elegie“ von Rilke mit ihrer berühmten Formulierung, dass das Schöne nur des Schrecklichen Anfang sei.