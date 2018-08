Schreiben über Diktatur

Wohl kaum jemand hat die Grauen einer Diktatur so schonungslos und zugleich poetisch beschrieben wie Herta Müller. Sie zeichne „Landschaften der Heimatlosigkeit“, befand die Jury, die ihr 2009 den Literaturnobelpreis zusprach.

Heute wird die rumäniendeutsche Autorin 65 Jahre alt. Einen neuen Roman hat sie seit ihrem Meisterwerk „Atemschaukel“ 2009 und dem Literaturnobelpreis im selben Jahr nicht mehr vorgelegt. Müllers Ruf als eine der großen Figuren der internationalen Literaturszene ist gleichwohl ungebrochen. Ihre Bücher sind in 50 Sprachen übersetzt.

Nach den Erfahrungen im Ceausescu-Regime ist der Kampf gegen Unterdrückung, der Einsatz für Freiheit und Menschenrechte ihr wichtigstes Anliegen geblieben. „Ich kann mich nicht wegschleichen und will mich nicht täuschen, sondern das ertragen, was ich sehe“, sagte sie einmal. Sie selbst hatte in den 70er Jahren nach einem Germanistik- und Literaturstudium die Zusammenarbeit mit dem berüchtigten rumänischen Geheimdienst verweigert. Jahrelang war sie deshalb Verfolgung, Denunziation und Arbeitslosigkeit ausgesetzt.

Ihr Debütband „Niederungen“ über das Leben in ihrem Dorf konnte 1982 nur in zensierter Form in Rumänien erscheinen. Als sich danach die Schikanen verschärfen, reiste sie 1987 mit ihrem damaligen Mann Richard Wagner nach Deutschland aus. „Ich war mit den Nerven so fertig, dass ich das Lachen mit dem Weinen verwechselte“, schrieb sie später. Heute lebt sie in Friedenau im alten Berliner Westen mit ihrem zweiten Mann, dem Drehbuchautor Harry Merkle. (Bild: dpa) dpa

