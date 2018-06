Schüler entdecken neue Kunsthalle

Anzeige

Schüler der Hans-Christian-Andersen-Grundschule erkunden die neue Kunsthalle Mannheim. Die im Atrium beginnende Führung zu ausgewählten Kunstwerken ist für die Schüler der Abschluss eines Projektes, bei dem Kunstvermittler die Klasse 4 c bereits besucht haben. „Was ist eine Plastik?“ ist eine der vielen Fragen, die die Schüler beschäftigten. Wie eine Sprecherin der Kunsthalle weiter mitteilt, sind Besucher am Mittwoch, 4. Juli, eingeladen, die Entdeckungstour der Klasse 4 c von 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr zu begleiten. Anschließend werden die Schüler im Kunstvermittlungsatelier selbst kreativ. lim