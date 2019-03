Schuhplattler vom Schwarzen Kontinent

„Die Vielfalt Afrikas“ will die Show „Afrika! Afrika!“ in die großen Arenen bringen, hat dazu 70 Artisten, Tänzer und Musiker aus vielen Ländern des Kontinents versammelt und am Dienstagabend in die SAP Arena nach Mannheim geführt. Etwa 3000 Besucher sahen die etwa zweistündige Neuinszenierung – die sich vielmehr als Zirkusshow mit in Afrika verwurzelten Künstlern denn als Einblick in die

...