Schurke, Teufel oder auch mal Jesus

Max von Sydow spielte Ritter, Schurken oder auch den Sohn Gottes, und das alles zumeist mit größter Überzeugungskraft. Der gebürtige Schwede war einer der Großen in der Welt des Films – auch ganz buchstäblich: Mit einem Körpermaß von über 1,90 Metern überragte Max von Sydow die meisten seiner Kollegen. Mit seinem Spiel beeindruckte er noch als Greis. Am Sonntag ist der Wahl-Franzose, wie seine Frau tags darauf bekannt machte, nun im Alter von 90 Jahren gestorben.

Von Beginn seiner Karriere an schrieben viele dem Schauspieler eine fast mysteriöse Präsenz zu. Die hagere Figur, die tiefe Stimme, markante Gesichtszüge und eine prägnante Furche zwischen den Augenbrauen – so prägte er sich schon unter der Regie des großen Autorenfilmers Ingmar Bergman ins Gedächtnis der Kinogänger ein. In Bergmans „Das siebente Siegel“ spielte er 1957 als Kreuzritter Schach mit dem Tod um sein Leben. Wer solches glaubhaft macht, kann alles spielen. Das machte Max von Sydow dann auch international, zumal in Hollywood.

Große Intensität

Im Jahr 2011 spielte er in der Verfilmung von Jonathan Safran Foers Bestseller „Extrem laut und unglaublich nah“ einen Stummen mit einer solchen Intensität, dass er mit über 80 Jahren noch einmal für einen Oscar nominiert wurde. Doch erneut ging der Schauspieler leer aus, wie schon fast ein Vierteljahrhundert zuvor, als er für seine Rolle im Bille-August-Film „Pelle, der Eroberer“ (1987) als bester Hauptdarsteller für den Preis vorgeschlagen worden war. Zuvor hatte er in den USA etwa mit Woody Allen gedreht („Hannah und ihre Schwestern“, 1986) oder mit David Lynch („Dune – Der Wüstenplanet“, 1984).

Die Zusammenarbeit mit Bergman nannte er in der Zeitung „Expressen“ die „ohne Zweifel wichtigste Zeit meiner Karriere“; auch wenn er nicht immer der Star des Films war, konnte er hier zeigen, welches Potenzial er hatte und international auf sich aufmerksam machen. In Hollywood drehte er auch mit Regiegrößen wie Martin Scorsese („Shutter Island“, 2010) und Steven Spielberg („Minority Report“, 2002). In der monumentalen „Größten Geschichte aller Zeiten“ spielte er 1965 Jesus. Eindruck hinterließ er nicht zuletzt auch als Priester und Teufelsaustreiber in William Friedkins Horrorklassiker „Der Exorzist“ (1973).

1988 wurde der Schauspieler mit dem Europäischen Filmpreis geehrt. Zweimal war er für einen Golden Globe nominiert. Das Festival in Cannes ehrte ihn 2002 für sein Lebenswerk. Da war seine Laufbahn aber längst nicht zu Ende. Im Star-Wars-Film „Das Erwachen der Macht“ (2015) war Max von Sydow ebenso noch dabei wie in der Serie „Game of Thrones“ (2016). Nur kurzzeitig litt sein Ansehen: In seiner Heimat Schweden warf man ihm vor, dass er, der mit der französischen Filmemacherin Catherine Brelet in zweiter Ehe verheiratet war, die französische Staatsbürgerschaft angenommen hatte. tog/dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020