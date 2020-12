Schutzstätte für Lebende und Tote

Das gesuchte Objekt steht mitten im Grünen, genauer gesagt im westlichen Odenwald. Dort ist es eines der ältesten Gemäuer: Im 11. Jahrhundert liegen seine Ursprünge. Es sollte das Kloster in seiner Nähe beschützen. Wenn es brenzlig wurde, flüchteten sich Mönche zu ihm. Heute steht es selbst unter Schutz.

Sogar eine ehemalige Provinz in Südhessen trug den Namen, unter dem man es bis heute kennt. Am Anfang war er aber noch ein anderer: Zuerst hörte es auf „Burcheldon“. Damals kam es noch plump daher, aber mit den Jahren entfaltete es seine Schönheit, wurde groß und stattlich und orientierte sich an französischen Vorbildern. Im 18. Jahrhunderte überließ man es eine ganze Weile seinem Schicksal. Wenn einen da vor Schreck nicht der Blitz trifft! Gierige Finger bereicherten sich an seinem Steingut. Großherzog Ludwig I. verordnete den Dieben schließlich eine Zuchthausstrafe.

Eine letzte Stätte bietet es auch den Toten. Bis in die 1920er nahm es sie direkt in seine Mitte. Weil die Mauern dieser Ruhestätte in einem desolaten Zustand waren, wurden sie unter großem Lärm in die Luft gepustet. An anderer Stelle in unmittelbarer Nähe, nämlich an ihren westlichen Toren, fand man einen neuen Unterschlupf für die Toten.

Auch die Lebenden finden hier eine Herberge: Wo einst sein Palas, das frühere Wohnhaus, war, gibt es heute – und auch schon seit den 1960er Jahren – ein Schlafplätzchen, selbst für den kleinen Geldbeutel. Auch dürstenden Wanderern oder solchen mit grummelndem Magen, wird hier geholfen.

Belege, wie das gesuchte Objekt früher ausgesehen haben mag, gibt es leider nur noch wenige. Bei der Bombardierung Darmstadts im September 1944 gingen Teile der Erinnerung daran im dortigen Staatsarchiv verloren. Das Objekt selbst liegt südlich von Darmstadt.

Auch wenn unser Objekt nicht mehr im Vollbesitz all seiner Arme ist, so streckt es die sieben verbliebenen doch tapfer in die Höhe. Wer von diesem Ort aus – immerhin auf 295 Meter Höhe – seinen Blick hinabgleiten lässt, schaut übrigens auf eine Stadt an der Bergstraße, deren Namen zur Sicherheit einige Buchstaben mehrfach trägt. Das Autokennzeichen dieser Stadt, munkelt man, ist in der Region hinreichend bekannt.

