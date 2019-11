Schwarze Stimme mit Mannheimer Mundwerk

Wahre Kunst kennt kein Zaudern. Wenn Joy Fleming einen Liedtext sang, dann stand jede Zeile wie in Stein gehauen: mächtig im Ausdruck, unumstößlich in der Phrasierung, unverrückbar im Rhythmusgefühl. Eine Qualität, die sie mit Weltstars wie Aretha Franklin oder Johnny Cash verband. Am 15. November würde die 2017 verstorbene Mannheimerin ihren 75. Geburtstag feiern.

Zur Legende ist sie

...