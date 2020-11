Schwatzwelda uff Frønzesisch

De Kall, ihr glaabds nädd, wa a mol länga in Frønkreisch. Unn nadierlisch alsemøl zum Esse oigelade. Ob isch was midbringe soll, hab isch øschdøndshalwa gfroogd. De Frønzos, iss, wie soll isch sage, beim deitsche Esse jo genau so vorsischdisch wie de Deitsche beim Englänna. Moi Vorschleeg sinn also nädd gønz so gut økumme. Wasse awwa alle känne unn liewe, iss die Schwatzwelda Kärschtort. Als

...