Schweigers Kino-«Tatort» auch im TV kein Hit

Berlin (dpa) - Til Schweigers Kino-«Tatort» hat sich am Sonntagabend auch im Fernsehen nicht als der große Hit erwiesen. 5,34 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten den 130 Minuten langen Krimi «Tschiller - Off Duty», in dem der LKA-Ermittler, gespielt von Schweiger, seine entführte Tochter Lenny (Luna Schweiger) actionreich befreien muss. Sein Weg führt ihn dabei in die Türkei und nach Russland.

Der Marktanteil betrug 18,6 Prozent. Normalerweise erreicht ein neu produzierter «Tatort» am Sonntagabend zwischen 8 und 10 Millionen Zuschauer, im Sommer auch mal weniger. Im Kino hatte der Film 2016 nicht die 300 000-Besucher-Marke überspringen können. Schweiger hatte im Vorfeld den Sendeplatz des Films kritisiert. Voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen die Dreharbeiten zu einem neuen Schweiger-«Tatort», weitere Folgen sind möglich.

Schweiger und sein «Tatort»-Kollege Fahri Yardim hatten sich in einem Werbetrailer für den Kino-«Tatort» an einem fußballfreien Sonntagabend lustig gemacht. In dem kurzen Einspieler sitzen beide vor dem Fernseher. Yardim tut ganz entsetzt: «Foul, Foul, er haut ihm ins Gesicht, da muss es Rot geben - guck dir den Schauspieler an, wie der hinfällt!» Entgegnet Schweiger: «Du weißt schon, Fahri, dass das unser Kino-"Tatort" ist und kein Fußballspiel...» Yardim: «...den sie schön im Sommerloch versenken!»