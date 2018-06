Schwere Kost traf auf Leichtfüßiges

Anzeige

Melodram

Der Monolog wurde durchsetzt durch die Musik des böhmischen Kapellmeisters und Komponisten Georg Anton Benda, ein Zeitgenosse Mozarts, der dem etwa halbstündigem Melodram die passenden Töne angedeihen ließ. Während Brückner in die Rolle des antiken Bildhauers Pygmalion schlüpfte, der sich fortwährend selbst bedauert, weil er sich in die selbst geschaffene Statue Galathée verliebt hat und an der Ausweglosigkeit dieser Leidenschaft zu verzweifeln droht, gingen die zarten Töne, die das Orchester dazu einstreute, etwas unter. Was weniger an dem auf historische Aufführungspraxis konzentrierten Ensemble unter Andreas Spering lag, sondern an der Tatsache, dass der Text des französischen Philosophen alles andere als leichte Abendunterhaltung an einem gemütlichen Sommerabend ist, sondern in die Tiefe der Seele hinab führt. Als Konzertmeisterin Chouchane Siranossian am Ende der Statue Galathée eine Stimme verlieh und die armenisch-französische Geigerin im mädchenhaften deutschen Akzent dem Steingebilde Leben einhaucht, ist das quasi ein „Happy End“ – aber ein plötzliches, das den Zuhörer nahezu geplättet zurückließ.

Aufbauende Sinfonie

Umso aufbauender danach Joseph Haydns Sinfonie Nr. 82, die auch als Teil der um 1785 entstandenen „Pariser Sinfonien“ bekannt ist. Die vier Sätze des knapp halbstündigen Stückes boten die komplette Koloratur dessen, was man an der „Wiener Klassik“ liebt – wohlklingende Sätze, bei denen der Komponist sein ganzes Können voll ausspielt und das Orchester wie ein Instrument benutzt.

Gerade beim „Vivace assai“ überschriebenen Finale wurde dann auch der gute Klang, den die Tonmischer aus den Boxen kitzelten, deutlich, als die Bässe wummerten und die Höhen brillierten.

Nicht selbstverständlich, ein Orchester über Mikrophon wie einen homogenen Klangkörper erscheinen zu lassen.

Das ließ das immer ungestümer werdende Blitzgewitter am Himmel vergessen und entließ nach Pygmalions Rede noch in einen wohligen Abend.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.06.2018