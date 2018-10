Schweres Leben in der Fremde

Es wird politisch beim 67. Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg, das von Donnerstag, 15. November, bis Sonntag, 25. November, über die Leinwand flimmert. „Weltweit haben gerade die jungen Leute um die Dreißig ein hohes Interesse an Politik“, sagte Festivaldirektor Michael Kötz gestern bei einer Pressekonferenz. Dementsprechend befassen sich auch die Filme beim diesjährigen Festival mit (welt-)politischen Themen: Heimat, Flucht, Völkerbewegungen, fremde Kulturen.

Zur Eröffnung in Heidelberg wird am Donnerstag, 15. November, die französisch-marokkanische Koproduktion „Tazzeka“ gezeigt werden. Die Vorführung ist gleichzeitig die Deutschlandpremiere des Films, der am 10. Oktober in Frankreich erfolgreich gestartet ist. In der Tragikomödie geht es um den jungen marokkanischen Koch Elias (Madi Belem), der in seinem Heimatdorf Tazzeka die traditionelle Kochkunst von seiner Großmutter erlernt. Als er auf einen französischen Sternekoch trifft, entschließt er sich, trotz seiner Heimatverbundenheit nach Frankreich aufzubrechen, und landet als illegaler Einwanderer in Paris.

Das Erstlingswerk des Franzosen Jean-Philippe Gaud sei „ein lebensbejahender fröhlicher Film über Heimat und Fremde“ und stehe damit „für eines der großen Themen des diesjährigen Festivals“, erklärte Michael Kötz. Zur Galavorführung werden der Regisseur, die Produzentin Axelle Hutchings, der Hauptdarsteller Madi Belem und Adama Diop anwesend sein.

Podium für Unbekanntes

Wie in jedem Jahr zeigt das Filmfestival ausschließlich Senkrechtstarter und vielversprechende Neulinge. „Wir wollen das Publikum dazu bringen, sich Filme anzusehen, die noch völlig unbekannt sind“, erläuterte Kötz das Konzept. Es widerspreche der Idee des Festivals, das Publikum mit den großen Stars zu locken und die Nachwuchsakteure als Randerscheinungen auftreten zu lassen.

Das Programm bietet eine bunte Mischung. Individualistisch und selbstreflektiv kommt das Drama „The Queen of Fear“ daher. Die argentinische Schauspielerin Valeria Bertuccelli führte Regie und spielt gleichzeitig die Hauptrolle: eine Schauspielerin, die kurz vor ihrem ersten Auftritt Lampenfieber bekommt. „RocKabul“ ist ein Dokumentarfilm über die erste Heavy Metal Band Afghanistans – in einem streng muslimischen Land kann Rockmusik lebensgefährlich werden. Begleitet wird die Band von Musiker und Filmemacher Travis Beard.

Mut beweist auch die chinesische Regisseurin Cathy Yan, die sich mit ihrem Film „Dead Pigs“ gegen die systemtreue Kinokunst stellt und die chinesische Gesellschaft kritisch unter die Lupe nimmt. Mit einem ganz anderen Problem befasst sich „Goliath96“ von Marcus Richardt: Katja Riemann spielt eine verzweifelte alleinerziehende Mutter, deren 21-jähriger Sohn sich seit zwei Jahren in sein Zimmer zurückzieht und nur über das Internet mit der Außenwelt kommuniziert.

Politik wirkt stark ins Private hinein

Die 45 Filme und elf Kinderfilme stammen aus 25 Ländern. Sie wurden von Michael Kötz und Programm-Managerin Daniela Kötz aus insgesamt achthundert Filmen ausgewählt. Dass so viele dabei einen politisch-gesellschaftlichen Schwerpunkt haben, habe sich einfach ergeben, sagte Michael Kötz: „Es gibt kein Privatproblem, das nicht irgendwie mit der Gesellschaft zu tun hat.“ Für 15 Filme wird das Festival eine Deutschlandpremiere sein, sechs werden europaweit und zwei international zum ersten Mal gezeigt.

Am Samstag, 24. November, werden ab 20 Uhr im Stadthaus der „Grand Newcomer Award Mannheim-Heidelberg“, der „Talent Award“, der „Special Jury Award“ und die „Special Mentions“ vergeben.

