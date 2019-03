Schwerstarbeiter hatten leichtes Spiel

Dass sich diese Veranstaltung zu einem absolut mitreißenden Konzert entwickeln würde, hätte ein Außenstehender wohl nicht vermutet. Denn nur gut 200 Besucher fanden den Weg zum Konzert der britischen Folk-Band Skinny Lister in der Frankfurter „Batschkapp“.

2009 gegründet

Dabei ist die 2009 in London gegründete Band durchaus dafür bekannt, jeden Konzertsaal in einen vollen, feierwütigen Pub zu verwandeln. Wenn das Sextett punkigen Folk und Shantys anstimmt, darf und muss sogar mitgesungen und getanzt werden. In Frankfurt präsentierten Skinny Lister ihr aktuelles und nunmehr viertes Album „The Story Is…“.

Nachdem die, ebenfalls aus Großbritannien stammende, Vorgruppe „Holy Moly & The Crackers“ in Sachen Stimmung bereits ganze Arbeit geleistet hatten, war es für Skinny Lister ein Leichtes, die ausgelassene Feierfreude der Fans auf ein absolut hohes Niveau zu heben.

Spärlich gefüllte Halle

Ab diesem Zeitpunkt war wirklich nichts mehr davon zu spüren, dass die Halle eher spärlich gefüllt war. Und vielleicht war es ja auch ganz gut so, hatte man auf diese Weise auch genügend Platz zum ausgelassenen Tanzen. Da ließ sich dann auch Bandmitglied Lorna Thomas nicht lange bitten, stieg kurzerhand von der Bühne und mischte sich gutgelaunt unter das Publikum.

Dass Skinny Lister eine wahnsinnig große Erfahrung in Sachen Live-Auftritt haben, spürt man an diesem Abend in der „Batschkapp“ in jeder Sekunde. Dies liegt nicht zuletzt an ihren beinahe ununterbrochenen Konzertreisen.

Im Jahr 2011 spielte die Band auf mehr Festivals als jede andere in Großbritannien und bekam sogar den Titel „Hardest Working Band In UK“ verliehen.

Wer die sechs Briten auf der Bühne spielen sieht, der bekommt diese Arbeit vor Augen geführt. Der Schweiß rinnt in Strömen, und jedes einzelne Bandmitglied holt das Letzte aus sich heraus.

Doch eines sieht man an diesem Abend auch: Die Jungs und das Mädel von Skinny Lister lieben, was sie da tun.

Es gelingt ihnen, an diesem Abend auch vor kleinem Publikum ein Konzert zu spielen, das viele sicher so schnell nicht vergessen werden. Anke Vogel

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019