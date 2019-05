Schwetzinger Festspiele locken 22 000 Besucher

Die Schwetzinger Festspiele haben ein Plus zu verzeichnen. 22 000 Besucher sind zur am Samstag endenden 68. Ausgabe des traditionsreichen Festivals gekommen. Dies teilte das Festival jetzt mit. Damit wurden 2000 mehr Menschen gezählt als im vergangenen Jahr und 3500 mehr als noch vor zwei Jahren. Allerdings ist dazu auch die Veranstaltungszahl gesteigert worden - von 52 (2017) über 57 (2018) auf 59 im aktuellen Jahrgang. Dennoch macht das eine durchschnittliche Besucherzahl von 373 Menschen pro Veranstaltung und eine Auslastung bei den bezahlten Veranstaltungen von 93 Prozent.

Unterdessen ist auch der Vertrag der Künstlerischen Leiterin Heike Hoffmann um weitere vier Jahre verlängert worden. Sie soll das Programm nun bis 2024 kuratieren. Die in Berlin lebende Hoffmann ist seit langem die erste Festspielchefin, die nicht auch SWR-Redakteurin ist. Ihre Programmdramaturgie sei aufgegangen, sagt sie. „Besonders freut mich“, so betont die gebürtige Ostdeutsche laut einer Pressemitteilung, „dass die Neuproduktionen - das Musiktheater „Der Fall Babel“ (…) und „L’isle déserte“ (…) so gelungen sind“. Auch der Programmdirektor Kultur, Gerold Hug, sowie Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl (parteilos) zeigten sich sehr glücklich. Unter dem Motto „Ideale“ finden die 69. Schwetzinger Festspiele vom 1. bis 31. Mai 2020 statt.

