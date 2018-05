Schwierige Beziehungen und Punk

Anzeige

Bereits am Dienstagabend, einen Tag früher als gewöhnlich, wurden die Internationalen Filmfestspiele in Cannes eröffnet, doch die 71. Auflage des wichtigsten Filmfestivals der Welt wartet in diesem Jahr mit so vielen Veränderungen im Ablauf auf, dass auch nach zwei Tagen sich noch nicht alle aus der ganzen Welt angereisten Gäste so richtig daran gewöhnt haben.

Nicht wenige Journalisten hadern damit, dass der Presse in diesem Jahr die Wettbewerbsfilme nicht mehr vorab gezeigt werden, was zur einigermaßen späten Veröffentlichung ihrer Kritiken führt. Und abends auf dem roten Teppich lässt sich noch regelmäßig beobachten, dass der eine oder die andere doch noch nichts vom neu verhängten Selfie-Verbot gehört hat. Oder sich darüber hinwegzusetzen versucht.

Eines allerdings ist auch in diesem Jahr an der Croisette wie üblich: der Eröffnungsfilm war nicht der ganz große Wurf. Dabei waren die Erwartungen hoch. Asghar Farhadi, zweifacher Oscar-Gewinner aus dem Iran, hat erstmals einen Film auf Spanisch gedreht und sorgte dank seiner Hauptdarsteller Penélope Cruz und Javier Bardem am Eröffnungsabend für die nötige Portion Glamour.