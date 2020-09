Seasons of Media Arts gestartet

In Karlsruhe haben am Wochenende die „Seasons of Media Arts“ begonnen. In Video-, Sound- und Lichtinstallationen sowie Projektionen an Fassaden und Kirchen und experimentellen Veranstaltungen beschäftigen sich Künstler bis Dezember mit Fragen zur Klimakrise oder der Demokratie im Zeitalter sozialer Medien, teilte die Stadt Karlsruhe zur Eröffnung des Kulturfestivals mit.

„Mit der Eröffnung der Seasons of Media Arts 2020 erstrahlt Karlsruhe einmal mehr als internationale Kreativ-Metropole und ermöglicht jedem, die Stadt jetzt vor Ort auf besondere Art und Weise zu erleben“, wird der in Mannheim geborene Oberbürgermeister der Stadt Karlsruhe, Frank Mentrup (SPD), zitiert. Die Seasons of Media Arts bespielt mehrere Orte im gesamten Karlsruher Stadtgebiet, etwa den See des Schlossgartens oder den Platz der Menschenrechte. seko

