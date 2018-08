Sehen lernen – ein Abenteuer

Anzeige

Da blicken sie den Besucher nun an, die doppelten Augenpaare der nackten blonden „Fremden“ von Markus Vater, und irritieren nach zehn Jahren immer noch – das Bild entstand 2008. Wohin zielt er, der seltsam verschobene Blick, und wie soll man ihn erwidern? Traditionell peilt eine porträtierte Person den Blick des Betrachters an, indem sie sozusagen aus dem Bild heraus schaut und einen fiktiven Kontakt herstellt – aber hier? „Sehen in der Moderne“– so der Untertitel der neuen Sammlungsschau „Bild und Blick“ im Wilhelm-Hack-Museum, ist nicht so einfach und wirft den Betrachter oft bewusst auf sich selbst zurück.

Die Ausstellungen „Bild und Blick. Sehen in der Moderne“, Bestandsschau des Wilhelm-Hack-Museums, Ludwigshafen, Berlinerstr. 23. Die Schau wurde von Kuratorin Julia Nebenführ zusammengestellt und zeigt in sieben Kapiteln strukturelle und thematische Verbindungen zwischen Kunstwerken des 20./21. Jahrhunderts. Darunter befinden sich einige selten oder nie ausgestellte Werke u.a. von Carl Hofer, Wilhelm Trübner, Antonio Calderara, Leo Erb und Gotthard Graubner. Die Schau dauert bis 7. Juli 2019. Die Kabinettstücke „Make Love not War“ erinnern in Grafikeditionen, dokumentarischen Fotos, Zeitschriften und Multiple-Objekten an die Studentenrevolte der 1960er und -70er Jahre. Klaus Staeck, Wolf Vostell, Werner Berges, Thomas Bayrle, KP Brehmer u.a. thematisieren den Vietnamkrieg, den Tod Benno Ohnesorgs, das Attentat auf Rudi Dutschke und die Lethargie von Politik und Gesellschaft. Die Schau dauert bis 18. November. Öffnungszeiten des Museums: täglich außer Mo 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, Sa/So und Feiertage ab 10 Uhr. hey

Wo stehe ich? Was nehme ich wahr? Welche Vorerfahrungen habe ich mit anderen Bildern? Was ist gar nicht zu sehen, aber doch zu erahnen? Was verbirgt sich hinter dem Sichtbaren? Fragen, die sich nicht immer beantworten lassen, aber dem Betrachter seine Wahrnehmung bewusst machen, und um nichts anderes geht es in der neuen Präsentation, die Kuratorin Julia Nebenführ aus den Beständen des Hauses zusammenstellte.

Umkehrung der Situation

Die vier Augen des Markus-Vater-Bildes sind der Auftakt zu sieben Kapiteln, in denen es zunächst um Fensterbilder geht – in der Realität wird uns der eigene Blick am deutlichsten bewusst, wenn wir aus dem Fenster schauen. Zu den Herausforderungen der Gegenwartskunst gehört es, diese Situation umzudrehen und das Hinausschauen zu verweigern: Michael Raedecker wob sozusagen aus Fäden und grauer Acrylfarbe einen Fenstervorhang, auf den man von außen blickt – alles zu, nicht der leiseste Blick hinein. Aber das Auge bleibt beglückt am Fensterrahmen hängen, an den senkrechten Vorhangfalten, an der fleckigen Mauer. Die Freude an einer lebendigen Gliederung, einer dynamischen oder auch kontemplativ ruhigen Struktur – sie macht den Rundgang zu einem anregenden, manchmal überraschenden und sogar abenteuerlichen Erlebnis.