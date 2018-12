Sehenswerte Mannheimer Tradition

Wolfgang Blums Inszenierung von Engelbert Humperdincks spätromantischer Oper „Hänsel und Gretel“ wird seit 1970 regelmäßig zur Vorweihnachtszeit am Nationaltheater aufgeführt und erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. In der Wiederaufnahme am Sonntag war auch eine kleine Neuerung festzustellen: Zusätzlich zu den deutschen Übertiteln sind die Texte nun auch in türkischer Sprache zu lesen.

„Hänsel und Gretel“ ist eine Familienoper, und das spiegelt sich auch im Zuschauerraum wider: In den gut besetzten Stuhlreihen sind vier Generationen vertreten. Die Spannung ist eine spürbar andere, wenn Kinder im Publikum sitzen, die die über acht Minuten lange Ouvertüre ungeduldig über sich ergehen lassen, um sich dann, wenn der Vorhang sich öffnet, vom märchenhaften (historischen) Bühnenbild Herbert Stahls verzaubern zu lassen.

Authentisches Spiel

Doch auch die schönste Kulisse überzeugt nur, wenn die Darsteller ihre Rollen glaubhaft verkörpern. Dies gelingt dem Ensemble in musikalischer wie schauspielerischer Hinsicht. Jelena Kordi´cs (Hänsel) warmer Mezzosopran bietet gleichzeitig Kontrast und Ergänzung zum klaren Sopran von Cornelia Zink (Gretel). Das Spiel der beiden ist so authentisch, dass kaum ein Zweifel daran besteht, hier zwei Kinder auf der Bühne zu sehen. Thomas Berau zeigt den trunksüchtigen Vater Besenbinder liebevoll, ein Heldenbariton mit Papageno-Charakter. Ihm zur Seite steht Katharina von Bülow als Gertrud. Schauspielerisch überzeugend, kann sie stimmlich leider nicht immer den Orchestergraben überwinden. Szenenapplaus verdient sich Tenor Uwe Eikötter als lustig-böse Knusperhexe, die als vermeintlich gutes Großmütterchen die Kinder lockt – „Die lügt!“, ruft eine aufgebrachte Kinderstimme – und im wilden Besengalopp über die Bühne fegt. Komplettiert wird das Ensemble von Martiniana Antonie, die ihr Rollendebüt als Sandmännchen feiert, Ji Yoon als Taumännchen (beide Opernstudio), dem Kinderchor und der Statisterie des NTM.

Das Orchester unter Kapellmeister Matthew Toogood glänzt ebenso wie das Ensemble. Polterndes Hokus Pokus, zarte Volksweisen oder der Abendsegen – auch hier stimmt alles und fügt sich ins große Ganze dieser werkgetreuen Aufführung. Das Publikum honoriert die Vorstellung mit begeistertem Applaus. Wenn Kinder die Hände klatschend über die Köpfe heben, dann haben alle ihre Sache mehr als gut gemacht.

