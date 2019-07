Sehenswertes Historiengemälde von Liebe und Tod

Mayerling heißt das südwestlich von Wien gelegene ehemalige Jagdschloss, in dem am 30. Januar 1889 der damals 30-jährige Rudolf, Kronprinz von Österreich und Ungarn, zunächst sich erschossen hat und dann eine seiner Geliebten, die damals 17-jährige Baroness Mary Vetsera. Und „Mayerling“ heißt auch das 1978 vom Royal Ballett in London uraufgeführte Ballett von Kenneth MacMillan, dessen deutsche Erstaufführung jetzt, in neuer Ausstattung von Jürgen Rose, vom Stuttgarter Ballett im Opernhaus der Landeshauptstadt präsentiert wurde.

Das Ballett in drei Akten mit einem Prolog und einem Epilog ist ein Historiengemälde, dessen Libretto von Gillian Freeman sich an den tatsächlichen Gegebenheiten orientiert. Beginnend mit einem Bild im Halbdunkel und im Regen auf dem Friedhof von Heiligenkreuz im Wienerwald, wo Mary Vetsera ihre letzte Ruhestätte fand, und auch damit endend, sieht man in etwas mehr als drei Stunden die Stationen des Lebens von Kronprinz Rudolf von seiner Hochzeit mit Prinzessin Stephanie von Belgien bis zu seinem Tod. Doch nicht genug damit, man begegnet seiner Familie, seinen Eltern Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth („Sisi“), seiner Großmutter, der Erzherzogin Sophie, Politikern der Zeit, seinem Leibfiaker Bratfisch und seinen anderen Geliebten, Marie Gräfin Larisch und der Halbweltdame Mizzi Caspar. Aber auch die Schauspielerin Katharina Schratt, die Geliebte des Kaisers, und Colonel „Bay“ Middleton, der Liebhaber der Kaiserin, haben ihren Auftritt.

Nicht nur das. Jürgen Rose zeichnet in seiner neuen Ausstattung, die in Stuttgart die ursprüngliche von Nicholas Georgiadis ersetzt, in der „Mayerling“ noch in Moskau und Wien und im kommenden Jahr auch in Paris zu sehen ist, architektonisch mit bedruckten, transpartenten Prospekten und mit stilisierten, farbenprächtigen Kostümen und Uniformen ein stimmiges Bild der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, wozu auch der österreichisch-ungarische Doppeladler gehört, der immer wieder auf dem Zwischenvorhang zu sehen ist. Allein schon die detailgenau ausgestatteten Räume und die rund 200 unterschiedlichen Kleider, die die Akteure tragen, die aus der Epoche zu stammen scheinen, die aber vor allem „tanztauglich“ sind, machen diese „Mayerling“-Aufführung als ein opulentes, historisierendes Handlungsballett sehenswert.

Doch diese Ausstattung ist nicht nur Selbstzweck, sie dient vielmehr auch der Authentizität des Gezeigten. Dazu gehört aber auch die Musik des englischen Komponisten John Lanchbery, der sich bei seiner Orchestrierung an Franz Liszt hielt, vor allem an dessen Klavierstücke. Aber auch dessen „Mephisto-Walzer Nr. l“ und die „Soirées de Vienne“, Liszts Umsetzung von Schubert-Walzern, und nicht etwa Walzer von Johann Strauß sind zu hören.

Vor allem ist aber Kenneth MacMillans große Kunst einer jeweils rollentypischen und -charakteristischen Choreographie zu bewundern. Ob es sich nun um die sogenannten, Massenszenen handelt, die gekonnt gegliedert sind, oder um die psychologische Gestaltung der Solopartien: Er versteht es, eine Geschichte mit den Mitteln des Tanzes zu erzählen und macht die Motive, inneren Regungen und Seelenzustände der Protagonisten transparent und spannend.

Die Hauptrolle, die des Kronprinzen Rudolf, ist Friedemann Vogel anvertraut und er erweist sich als eine Idealbesetzung. Gelingt es ihm doch dessen Zerrissenheit, dessen manisch-depressives Sein, dessen Unzufriedenheit glaubhaft und variantenreich zum Ausdruck zu bringen. In Elisa Badenes als Mary Vetsera hat er eine ihm restlos verfallene Geliebte, in Diana lonescu eine von ihm enttäuschte Gemahlin, in Ana Osadcenko als Mizzi Caspar eine ihn aufmunternde Mätresse. Zum umjubelten Erfolg tragen aber auch Miriam Kacerova als Kaiserin Elisabeth, Alicia Amatriain a1s Gräfin Larisch sowie Sonia Santiago als Helena Vetsera und Adhoney Soares da Silva als Bratfisch bei. Und es gibt es im Spiel von Liebe und Tod, das Mikhail Agrest dirigiert, ein Wiedersehen mit den alten Größen des Stuttgarter Balletts. Dieter Schnabel

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019