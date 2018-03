Sehnsüchtige Seemänner

Anzeige

Abwechslung pur bot am Samstagabend die durch ihren Shantyrock bekannte Band Santiano in der s.Oliver Arena in Würzburg. Ob Familienausflug, Pärchenabend, Bikertreff oder Folkloreliebe – Santiano vereinen mit ihrem romantischen Seemannsrock ein breit gefächertes Publikum.

Aus dem ganzen Umland reisten die Fans an, um in der nahezu ausverkauften Arena die Flensburger Band zu begrüßen.

Plattdeutsch in Unterfranken

Und die sieben der Live-Band angehörenden „Seemänner“ ließen sich nicht lumpen: Schon nach den ersten eher rockigen Liedern wie „Könnt ihr mich hören“ fingen viele Zuhörer an zu tanzen. Mit der dazugehörigen Lichtershow und Pyrotechnik heizten die Norddeutschen die Stimmung kräftig an. Die Folklore-Lieder boten Gelegenheit zum Schunkeln. Auf ihre norddeutsche Herkunft sind Santiano stolz, und so wurde das Würzburger Publikum auch mal auf Plattdeutsch angesprochen.