Seid nädd so schneegisch!

Gut gess, gedängd äm ewisch!“, hoddse soinazeit aus Pariss øn die bugglisch Heidelberga Fawondtschaft gschriwwä, die Liselotte vunn de Palz. Domit hoddse nädd bloos Räschd khappd, sunnan a druff hiegewiese, dass bei uns do imma gud gessä unn gedrungä worre iss – unn a noch wärd. Gott soi Dønk! Woi, Obschd unn Gemies vunn de Bärgschdroos, aus de Palz. Unn de Schpargl aus Schwetzingä, Lømbaddä odda Duudähoofä iss nadierlisch a nädd zu fagesse! Schnabulierd wärd bei uns also gärn. Als Beweis kønn do nädd nur die Dischdä øn Wärdschafdä unn Schdärnälokalä dienä. A die Tatsach, dass mer fär alles Essbare eigene Feschdelscha hawwe, iss än Bäleg fer unnsann Høng zum Schlämmä: Schpeyrer Brezlfeschd, Därgema Wørschdmarkt, Oppauer Dompnudlfeschd, Lewakneedlkärwä in Oggerschäm, Kallschdatta Saumagekärwä... Unn soga so ä scharfi Sach wie Rettisch wärd in Schiffaschtadt middäm eigenä Feschdl bedacht.

Erschdaunlisch iss dodebei, dass mir Schleggamailschä känn Schbass faschdehä, wønn änna allzu wehlerisch iss: „Schneegisch“ iss die odda der dønn. „Iggschd grad vumm Hoffmännsche Soim!“ hodd die Großmudda fria gsachd, wønn isch øm Essä was auszusetzä khappd hab. Dass „Iggsch“ die Befehlsform vunn „essen“ iss, hawisch schnell faschdønnä. Wassäs awwa mit dämm klänä Hoffmønn soim Essä uff sich hodd, weeß isch bis heid noch nädd ....Sei’s drumm. Noch brudala wärd’s wønn ma was liggä lossd, wass de Koch fer gud eracht hodd. „Dir kherd die Zung gschaabt!“ sagd ma do. Ä furschtbari Vorschdellung! Alla, ihr Leit, merkd Eisch äns: Seid liewa nädd gønz so schneegisch!

